Navarovi razlozi poraza: Loš pristup ekipe i nedostatak odbrane

Posle meča, utiske na konferenciji za medije izneo je trener Crvene zvezde, Ibon Navaro . "Pre svega čestitam FMP-u na pobedi, oni su pristupili utakmici odlično. Naš pristup nije bio dobar. Dopustili smo nekim njihovim igračima da steknu samopouzdanje olako i mislim da je nedostatak odbrane jedan na jedan sa njihovim bekovima, da je bio veoma važan u 20 minuta, ali nismo ga imali. U drugom smo bili bolji, imali smo mogućnost da dođemo do vođstva, ali smo imali greške u napadu i odbrani" , kaže Španac.

Domaćin je zaslužio pobedu.

"Dopuštali smo im mnogo otvorenih šuteva, Nil i Raš su igrali odličnu utakmicu. Na kraju nismo imali pametne odluke. FMP je zaslužio ovu pobedu. Čestitam im na tome".

Pristup igrača bio je veoma loš.

"Nismo ih potcenili, ali je tačno da je pristup ekipa bio veoma slab. Moramo koristiti ovu utakmicu da iskoristimo neke igrače i da im damo ritam. Ali, nije bilo nedostatka poštovanja ili potcenjivanja FMP, apsolutno ne".

Nil i Raš su dominirali i bili su nerešiva enigma za Crvenu zvezdu.

"Mislim da su pogodili neke jako teške šuteve, nismo u momentu da uradimo stvari na najbolji način. U ovom momentu moramo taktički da ispoštujemo sve što je dogovoreno", zaključio je.