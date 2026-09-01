Iako je ispao sa Lehijom, Ćirković bi mogao da ostane u Ekstraklasi: Jagjelonija baš zagrizla

To bi značilo da 24-godišnji fudbaler ostaje u Ekstraklasi, gde je prošle sezone nastupao za Lehiju iz Gdanjska kao pozajmljeni igrač Fradija. Na 27 utakmica postigao je šest golova i zabeležio pet asistencija, što njegovom klubu nije bilo dovoljno da obezbedi opstanak u eliti, ali očito je on sam ostavio dovoljno dobar utisak, pošto, prema istim izvorima, Jagjelonija nije jedina zainteresovana za njegove usluge.

Konkurent joj je Gornjik, ali on ne može da ponudi Ćirkoviću ono što Jagjelonija može – nastupe na evrosceni. A, Jaga će u Ligi Evrope igrati prvi put u svojoj istoriji i imaće tamo vrlo zanimljive izazove, počev od Olimpijakosa u prvom kolu, pa sve tamo do Sanderlenda, Kristal Palasa i Olimpika iz Liona.

Vratio se potencijalni srpski reprezentativac (dobijao pozive Dragana Stojkovića za mečeve u Ligi nacija, ali nije debitovao) ovog leta u Ferencvaroš, ali je na ukupno 12 utakmica, što u Evropi, što u nacionalnom prvenstvu, odigrao samo jedan minut – baš protiv Gornjika.

Definitivno se nalazi pred odlaskom iz Budimpešte gde ima ugovor još godinu i po dana. Izgleda da je on ponudu prihvatio, samo ostaje pitanje uslova, te da li će Fradi uspeti da povrati ono što je uložio kada ga je dovodio iz Bačke Topole.