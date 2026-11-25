Rezultat je bio aktivan do poslednjih sekundi, stajalo je 0:0 na semaforu, ali je toliko čekani gol na kraju pao na drugom kraju terena - Bode ga je dao u sudijskoj nadoknadi i tom pobedom pretekao Austrijance na tabeli i našem igraču i definitivno srušio nade da će postati milioner.

Za utehu, a na osnovu Mozzart benefita "NAPLATI PROMAŠAJ", isplata od 5.000 dinara, odnosno pet puta više od onoga što je uplaćeno. Korektna uteha, ali tako malo je falilo za mnogo, mnogo više…

U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.