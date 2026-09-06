Prštaće u Torinu – Spaletijeve muke s povredama, Amorim: Imam najbolji tim na svetu

Mnogo problema pred duel sa Rosonerima ima Spaleti . Ne može da računa na čak osmorica igrača – Kefrena Turama , Kenana Jildiza , Džefa Ekatora , Huana Kabala , Vestona Mekenija , Andreu Kambijasa , Papea Matara Sara i Arkadijuša Milika . “ Postoje poteškoće, imamo mnogo igrača koji su povređeni i svi njihovi problemi su drugačiji. Počeli smo na pravi način ove sezone, ali moramo bolje da igramo, jer je Milan veoma agresivan u presingu. Svaki metar koji osvojimo u budućnosti vredi više od bilo koje statistike poseda lopte. Mislim da je Milan izgradio veoma jak tim, ne zaboravite da u poslednjim utakmicama nisu igrali Pulišić, Salemakers, Rabio, Modrić, Hačinson ili Moreira, tako da imaju razne opcije za izbor ”, rekao je Spaleti .

I jedni i drugi su bitno promenili sastave ove sezone, pogotovo u napadu. Nema više u taboru Rosonera Rafaela Leaa koji je otišao u Galatasaraj, dok je vođa napada postao njegov zemljak Gonsalo Ramos , skupo plaćeno pojačanje iz šampiona Evrope, Pari Sen Žermena. I Juve je bitno prekomponovao ekipu, ostao bez napadača Vlahovića , Dejvida , Opende , sa povratnikom Kolo Muanijem .

Gde su tu milanski i torinski gigant, odgovor bismo mogli da dobijemo večeras ( 20.45 ) u sudaru trofejnih giganta koji imaju maksimalan učinak posle 180 mintua šampionata. Ekipa Lučana Spaletija nije primila ni gol.

Juve ne odustaje od napada na titulu.

“Sada ćemo morati da vidimo da li ćemo uspeti da budemo bolji od Intera, Napolija, Rome, Koma ili Milana. Svi timovi su jaki”, istakao je iskusni strateg.

Velika promena u napadu Stare dame. Džonatan Dejvid i Lois Openda su se pokazali kao promašaji i napustili su Torino, kao i Dušan Vlahović koji je kao slobodan igrač potpisao za Bešiktaš. Vraćen je Randal Kolo Muani koji bi mogao da bude udarna igla Bjankonera ove sezone. Spaleti će da gurne u vatru i Žeremija Bogu, Nika Gonzalesa i Fransiska Konseisaa iza Muanija kao najisturenijeg u špicu. Najnovije pojačanje, gorostasni Nemac Nik Voltemade počeće meč s klupe i mogao bi da debituje u crno-belom dresu.

15.00: (2,70) Frozinone (3,35) Venecija (2,60)

Jedini izostanak kod gostiju je Mateo Gabija. Stub odbrane Rosonera biće srpski reprezentativac Strahinja Pavlović koji je nezamenjiv kao što je bio i kod prethodnika na klupi Milana, Serža Konseisaa i Masimilijana Alegrija.

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Amorim je prezadovoljan urađenim u prelaznom roku.

“Moji igrači su jedni od najboljih na svetu, tako da neću reći da je prelazni rok za osam ili devet. Svaki igrač koga smo doveli je savršen za naš tim, tako da ću mu dati 10. Imam najbolji tim na svetu”, puca od optimizma Portugalac.

Amorim nije uspeo na Old Trafordu da razvije svoju filozofiju, imao je očajne rezultate sa Junajtedom, ali je zablistao na klupi lisabonskog Sportinga, a sada mu je velika šansa na San Siru. Portugalac ima slatke muke oko startnih 11. Ramos će biti najistureniji u špicu, dok postoji dilema da li će igrati od starta Dijego Moreira, sin nekadašnjeg fudbalera Partizana Almamija.

18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)

Sva je prilika da pojačanje iz Strazbura i Samjuel Čukvueze da budu u startnoj postavi, dok će u tom slučaju Davide Bartesagi da počne s klupe.

Očekuje se sada da će Junus Musa da počne i treću vezanu utakmicu na poziciji centralnog veznog pored veterana Luke Modrića, dok će nešto ofanzivniji da budu Adrijen Rabio i Aleksis Salemakers.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vikario - Kalulu, Bremer, Lukumi, Čelik - Lokateli, Daglas Luiz - Konseisao, Niko Gonzales, Boga - Kolo Muani.

MILAN (3-4-2-1): Menjan - Hila, De Vinter, Pavlović - Čukvueze, Modrić, Musa, Bartesagi (Moreira) - Rabio, Salemakers - Ramos.

SERIJA A – 3. KOLO

Petak

Đenova - Komo - 1:4 (1:3)

/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/

Subota

Fjorentina - Torino 1:2 (0:0)

/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/

Inter - Napoli 3:2 (0:0)

/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hejlund 53/

Roma - Atalanta 2:1 (0:0)

/Ermoso 89, Soule 90+3 - Ederson 47/

Nedelja

15.00: (2,55) Parma (3,15) Monca (2,95)

15.00: (2,70) Frozinone (3,35) Venecija (2,60)

18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)

20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)

Ponedeljak

18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)

20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)

***kvote su podložne promenama