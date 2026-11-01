Bam, bam, Bamba! Brzina odluke koju zahteva moderan fudbal

Bamba (26) je juče popravio svoj učinak u crveno-belom dresu, koji je do sada bio ispod očekivanja, s obzirom na to da se radilo o igraču koji je letos bio na medicinskim pregledima u Rimu, a iza sebe ima 111 nastupa u francuskoj Ligi jedan. Činjenica je da golovi nisu osnovna karakteristika Dijengove igre, što pokazuje činjenica da je prošle sezone u Lorijanu postigao 15 golova, što mu je prvi put da je imao dvocifreni broj pogodaka u jednoj sezoni. Prethodni het-trik, ujedno i jedini od trenutka kada je došao u Evropu, postigao je u decembru prošle godine u Kupu Francuske protiv niželigaša Gosjea.

Zaključak koji se može izvući jeste da Dijeng spada među igrače koji samo u savršenoj fizičkoj kondiciji mogu da izvuku maksimum svojih kvaliteta. Senegalcu je očigledno bio potreban određeni period da dostigne pravu formu, kako bi jednostavnost kojoj teži u igri došla do izražaja i dala konkretne rezultate, a samim tim i efikasnost. Ono što je Senegalac pokazao protiv Mačve bilo je bilo je gotovo perfektno, ali da bi dobilo na pravoj težini moraće da se ponovi protiv Inter Eskaldesa (četvrtak, 18.45), u utakmici u kojoj srpski šampion nema prava na grešku i samo ga pobeda vodi u pravcu željenog plasmana u osminu finala.

Bamba Dijeng je juče u Šapcu postigao tri gola iz pet velikih šansi u kojima se našao. Imao je osam upućenih udaraca ka protivničkom golu, od čega je pet išlo u okvir gola na kojem je stajao mladi Vukašin Jovanović. Senegalac je imao 34 dodira sa loptom, ali i gotovo besprekoran broj tačnih dodavanja (15/16). Dobio je pet od 10 duela, od čega 3/5 u vazduhu. Daleko važnije od toga, iz ugla Crvene zvezde, jeste da je savršeno napadao prostor u protivničkom šesnaestercu i dobijao pravovremene lopte od svojih saigrača.

Dijengove sposobnosti i te kako imaju efekta i na ostale igrače Crvene zvezde, kako na one iz navale, tako i na one koji se pridodaju napadu iz drugog plana. Snažni Senegalac na sebe navlači jednog ili dvojicu protivničkih defanzivaca, brzo reaguje ne samo na dodavanja, već i na odbijene lopte, što je pokazao i kod prvog gola u Šapcu, posle neugodnog udarca Lučića i odbrane Jovanovića.

Zvezda je prilično efikasna od dolaska Alberta Rijere, a ukoliko Dijeng nastavi na ovaj način da igra u kontinuitetu, taj segment bi mogao da bude još bolji u nastavku sezone. Ono što španskog stručnjaka mora da brine jesu naivni golovi koje prima njegov tim. Na poslednjih šest mečeva u svim takmičenjima, Crvena zvezda samo jednom nije vadila loptu iz svoje mreže. Protiv Kopenhagena i Mačve je primila dva gola, a protiv Lugana tri. Kada se te brojke budu smanjile, i put crveno-belih ka pobedama će biti lakši.