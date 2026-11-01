Spartakov trenutak istine

Da mogu mnogo toga, pokazali su početkom sezone, u avgustu, kada su na svom stadionu pobedili šampionski tim Zenita sa 2:0. Međutim, posle toga, izgubili su dva gradska derbija, od Dinama (1:2) i CSKA (0:2), pa ni poslednja pobeda nad Rubinom (1:0) ne može da izbriše taj negativan utisak da ovoj ekipi ipak nešto fali.

17.45: (4,90) Lokomotiva (3,60) Spartak Moskva (1,75)

Ono što je evidentno je činjenica da Karsedov tim u poslednje vreme u gostima igra promenljivo. Bez pobede u ligi na strani su na poslednje tri utakmice, tako da će biti jako važno da osvoje bodove protiv Lokomotive koja je u krizi.

Ni protiv Rubina u Kupu Rusije, Spartak nije delovao ubedljivo, ali Huan Karlos Karsedo ističe da postoje dobre strane te pobede.

"Ima nekoliko pozitivnih zaključaka. Dobili smo utakmicu kod kuće posle poraza u derbiju, izborili smo plasman dalje, sačuvali smo mrežu. Igrači koji ne igraju mnogo u ligi dobili su minutažu. Da, bilo je mnogo šuteva na naš gol i kornera za protivnika, ali važno je to što nismo primili gol", rekao je Karsedo.

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Jedan od onih igrača koji su često kritikovani u poslednje vreme je štoper Viktor Parada koji je letos stigao iz Alavesa za 5.000.000 evra. Karsedo je stao u odbranu svog sunarodnika.

"Nemoguće je da se svaki put odigra savršen meč. Parada je uradio sve što sam tražio od njega i nije pravio veće greške. Ima značajno iskustvo iz La Lige i siguran sam da će napredovati kao i svi ostali igrači", uveren je trener Spartaka.

Vezista Danil Prucev kaže da postoji samo jedan način kako Spartak može da se umeša u borbu za titulu.

"Tek je jesen, sve će se odlučiti u maju. Isto je svake godine, septembar, oktobar, i de priča kako je Spartak šampion. Hajde da sačekamo do maja, najmanje aprila, onda će se postavljati ta pitanja. Šta je potrebno da napredujemo? Da budemo konstantni. Ako budemo pobeđivali u svakoj utakmici, sve će biti u redu", kaže Prucev.

Lokomotiva je na pretposlednjem mestu sa svega 11 bodova. Bez pobede je na poslednje četiri utakmice u kupu i prvenstvu, a računajući poslednjih sedam mečeva, ima samo jedan trijumf, i to pre tri nedelje na gostovanju Fakelu (5:0).

Prošle sezone, Lokomotiva je dobro krenula protiv gradskog rivala, prvi meč za bodove je dobila sa 4:2, ali je potom izgubila dva puta u kupu (1:3 i 2:3), te u aprilu u prvenstvu sa 1:2.

RUSIJA, 13. KOLO

Subota

Rubin - Fakel 1:0 (1:0)

/Salsedo 38/

Dinamo Moskva - Ahmat 2:0 (1:0)

/Fomin 2, Tjukavin 77/

Rodina - Krasnodar 2:1 (0:0)

/Onuga 69, Daglas Augusto 86ag - Kristijan 64/

Nedelja

Orenburg - CSKA Moskva u toku

13.15: (3,25) Dinamo Mahačkala (3,15) Rostov (2,35)

15.30: (1,70) Baltika (3,60) Akron (5,40)

17.45: (4,90) Lokomotiva (3,60) Spartak Moskva (1,75)

Ponedeljak

16.00: (6,25) Krilja Sovjetov (4,20) Zenit (1,53)

*** kvote su podložne promenama