Blekijev trener bljuje vatru i igra se istom: Situacija je sr***e! Vreme je da menjam stvari...

Kako bilo, austrijski strateg je na konferenciji za štampu vrlo otvoreno govorio o svemu što ne valja na Siti graundu, najavivši ogromne promene u proteklom periodu. " Moramo da prihvatimo da ovo nije dovoljno dobro. Ako izgubimo četiri od poslednjih pet utakmica, to nije dovoljno dobro. I zato je sada vreme da promenimo stvari, da ja promenim stvari, i to je ono što ću uraditi. Svuda, i osećam da sam mogao da vidim neke stvari od prvog dana. Osećam da sam možda napravio previše kompromisa oko nekih stvari, a uvek su u pitanju kompromisi. Postoji jasan put. Reći ću igračima šta želimo da radimo, šta moramo da radimo, i ako igrači to prihvate, mislim da možemo da napravimo preokret, a ako ne, doći će i šesti menadžer (od početka prošle sezone, prim.aut.)", rekao je Glazner na konferenciji za medije.

Na pitanje da li su igrači preuzeli odgovornost, kako je on od njih tražio u prethodnom periodu, Glazner je isprva samo slegao ramenima. "Ne, ponovo su pokušali. Ne možete reći da im je nedostajalo truda. Ali opet, osećate da kontrolišete utakmicu, stvorite nekoliko dobrih situacija, i odjednom gubite 1:0. To je bio četvrti gol koji smo primili nakon dugog ispucavanja golmana, dakle u pitanju je nedostatak koncentracije i gubljenje duela, i gubimo 1:0. Zatim su igrači pokušavali i pokušavali. Mislim da smo u prvih 20 minuta drugog poluvremena igrali samo na njihovoj polovini. Onda sam mogao da vidim da postaju nervozni. Sledio je centaršut za centaršutom, pa ovo, pa ono. Ali opet, ako uvek pravite neke greške ili iste greške u odbrani koje ste već pravili, ako u previše utakmica niste u stanju da iskoristite šanse koje imate, onda moramo odmah da priznamo da to nije dovoljno dobro. Što se mene tiče, ne želim da pričam o statistici i o bilo čemu drugom, jer je realnost da nismo dali gol, primili smo dva, imali smo dovoljno prekida, opet nismo dali gol iz prekida, i poenta nije u okrivljivanju."

Ako je suditi na osnovu njegovih izjava, Glazner će izvršiti određene promene i u samoj taktici odnosno pristupu utakmicama.

"Ja preuzimam odgovornost za sve. Zato sam i rekao, uvek preuzimam odgovornost za stvari koje sam odlučio. Ja sam odlučio sve. Postoji samo jedna osoba koju treba kriviti, a to sam ja. Zato kažem da ne mogu i neću nastaviti na isti način kao Oliver Glazner. Promeniću stvari. To mi je potpuno jasno, jer bi u suprotnom sve ostalo isto. Postavili ste pitanje petom menadžeru, mislim da postavljate isto pitanje koje ste postavili i prethodnoj četvorici. Mislim da su nastupi bolji od onih koje su oni (prethodna četvorica) imali, ali to je isto. I ako se stvari ne promene, tražićete da dođe i šesti."

Austrijski stručnjak ističe da ne strahuje od otkaza i da ne traži sažaljenje. Umesto toga poručuje da je vreme za radikalne rezove i da u timu ima mesta samo za one koji u potpunosti prate zajedničku viziju.

"Nema nikakvih posledica. Mislim da to vidite. Što se mene tiče, otići ću kući i doručkovati sa svojom porodicom. To nije najgora situacija. Niko ne treba da sažaljeva Olivera Glaznera ili menadžera. Da želim, mogao bih za dve nedelje da počnem da radim negde drugde, ali neću to uraditi. Ali, znate, igrači, stručni štab, oni ostaju u istoj situaciji. I to je ista, izvinite na izrazu, s***na situacija u kojoj je klub bio i prošle godine. Tako da morate da se promenite i da gradite iznova od dna do vrha. I to mi je jasno. I to je ono što ću uraditi. I to bez ikakvih kompromisa. Nula. Nula. A ako te stvari ne upale, obavestiće me o mom otkazu. Nisam došao u Notingem zato što mi je bilo dosadno kod kuće. Ne, došao sam u Notingem da bih uspeo. Došao sam u Notingem da vizije vlasnika, navijača i kluba pretvorim u realnost. I zato moramo da napravimo veću promenu nego što sam, da budem iskren, možda mislio. Ali opet, kada ste u klubu, onda vidite šta se dešava. I očajnički želim da preokrenem ovo. Ali opet, Oliver Glazner ne može ništa sam. I to sam govorio tako često, i to ne samo posle poraza. Uvek sam govorio isto, i posle pobeda. Nisam to samo ja, ne, već smo svi zajedno i možemo to da uradimo. Ali znam dokle moramo da stignemo. I zato je stvar upravo u tome — biti nemilosrdan. Ili pristaješ na ovo ili odlaziš. To je jedini način. Nema kompromisa. Ili pristaješ na to gde želimo da idemo kao klub. Jer, kao što sam spomenuo, ako se tri puta mučite, četiri ili pet sezona u Premijer ligi se mučite i na dnu ste tabele, tu postoji obrazac. I samo znam da Oliver Glazner nije ovde da bi to trajalo pet godina."

Glazner u potpunosti razume i opravdava nezadovoljstvo navijača koji izdvajaju novac za karte i putovanja.

"Vidite moje raspoloženje, zar ne? Znači, da. I opet, to je ono što bi i trebalo očekivati. Oni kažu: 'Hej, da, mi smo fini. Platio sam kartu za voz i kartu za utakmicu ovde. I onda, da, opet smo isti. Mislim da nije, opet, u pitanju nedostatak truda, ali postoje neke stvari koje su vrlo očigledne. I to su, nazovimo to tako, realnosti o kojima pričamo. Protivnici nas pretrče u svakoj utakmici i to mora da se promeni. A ako to ne možete da promenite, treba nam drugačiji igrački kadar. A ako klub ne želi to da promeni, treba im drugi menadžer. Ja očajnički želim to da promenim. Očajnički."

Iako veruje u kvalitet tima, bivši trener Ajntrahta najavljuje znatno stroži i nemilosrdniji pristup prema igračima u narednom periodu.

"Mislim da postoji kvalitet. Imamo igrački kadar, ali moramo da izvučemo više iz igrača. I tu vidim svoju odgovornost. I opet, osećam da je bilo više 'grljenja' nego sada. Ali ako grljenje ne funkcioniše, postoji i suprotan način. I opet, ne moram da budem voljen. Nisam ovde da bi me voleli. Ovde sam da donesem uspeh ovom klubu. I to je ono što mislim. To je ono što ću promeniti."

Svestan nemira među navijačima i pritiska sa kojim se nosi uprava kluba, Glazner priznaje da je možda predugo čekao sa reakcijom. Poraz od Brentforda označava kao prelomnu tačku posle koje nastupaju konkretne i neophodne promene.

"Trajaće dugo. Ali u ovoj ligi i u vašoj poziciji, ljudi će želeti da vide promene odmah. Opet, mislim da je i klub želeo da vidi promene odmah. Zato su uvek i menjali menadžera. Ali stvari se nisu promenile. Opet, ja sam zaposleni. Ako upravni odbor misli da sam ja pogrešan, obavestiće me. Ali mislim da se stvari neće promeniti. Ja to jednostavno tako vidim sada i opet. I već smo počeli. I mislim da nisam bio dovoljno oštar po pitanju uvođenja nekih promena. Da budem iskren, ovo sam imao u svakom klubu. Ponekad osećam da sam čekao malo predugo da se stvari promene. I onda dođe trenutak kada je čaša puna vode do poslednje kapi. Puna je vode, ta čaša. I onda se prelije. A današnji poraz — to je bila ta kap koja je prelila čašu. I sada menjamo stvari. Navijači će videti promenu. Opet, nije reč o nečemu masovnom. Mislim da partije koje pružamo mogu biti dovoljne da se uzme bod ili ostvari pobeda. Ali opet, stvar je u tome kada se iste stvari stalno dešavaju. Onda ne mogu da nastavim da radim istu stvar. To nikada u životu nisam radio. U školi, u matematici, kada ne možete da rešite zadatak, morate nešto da promenite. Jer će sledećeg dana biti isto pitanje. Tako da će sledeće nedelje postavljati ista pitanja koja su nam već postavljena. I nije stvar u taktici. To počinje dublje. Ali pokušaću."

Kako će se posle svega primiriti?

"Tri sata vožnje autobusom sada. Velika gužva u saobraćaju. Ko zna, možda se još više iznerviram! Ne, nisam besan. Ovo je neophodno. Osećam da je neophodno. I opet, već je počelo. Pitali su me da li igrač može sam da se odveze kući. Rekao sam ne. Vraćamo se svi klupskim autobusom. Nemam razumevanja za to da neko danas želi sam da ide kući, od Londona do Notingema. Ne, idi autobusom kao i svi ostali. Bez povlastica. Bez povlastica. Potpuna posvećenost. Potpuna posvećenost svaki dan, svaki trenutak, svaki trening. Sve što radimo. Ako pristaješ na to, možeš biti deo tima. Ako ne pristaješ, idi. U suprotnom, ja grešim. Ja sam na pogrešnom mestu", zaključio je Glazner.

PREMIJER LIGA, 9. KOLO

Subota

Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)

/Rodžers 50, Palmer 64pen/

Bornmut - Lids 2:0 (1:0)

/Evanilson 31, Adli 90+4/

Brentford - Notingem Forest 2:0 (1:0)

/Milenković 30ag, Tijago 76/

Koventri Siti - Sanderlend 3:1 (2:0)

/Sakamoto 17, Avoniji 37, Rudoni 52 - Le Fe 67pen/

Hal - Ipsvič 2:2 (0:1)

/Irogbunam 58, MekBarni 68 - Florentino 22, Ensiso 74/

Mančester Siti - Brajton 0:1 (0:1)

/Ajari 11/

Totenhem - Kristal Palas 2:0 (1:0)

/Grej 25, Van Heke 73/

Aston Vila - Fulam 1:1 (1:0)

/Džekson 39 - Suzuki 64ag/

Nedelja

17.30: (2,65) Liverpul (3,45) Arsenal (2,60) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,35) Njukasl (3,60) Everton (2,85) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama