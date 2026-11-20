Banjac skoro godinu dana bez celog meča u ruskoj Premijer ligi
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 11:58
Vezista Krilja Sovjetova je poslednji put ostao svih 90 minuta na terenu u prvenstvu još 7. decembra protiv Baltike, a nije velika šansa da će tu seriju da prekine protiv Rostova (petak, 17.30)
U jednom trenutku je Mihajlo Banjac bio “vruća roba” u srpskom fudbalu. Posle odličnih partija u dresu TSC-a je bio na meti Crvene zvezde, on se ipak odlučio da potpiše za ruski Krasnodar i na početku je tamo igrao izuzetno dobro. Kasnije se vratio na pozajmicu u TSC, međutim posle preloma metatarzalne kosti koja ga je na duže odvojila sa terena malo je nestao sa radara. Trenutno je u Krilja Sovjetovu, tek sedmoplasiranom klubu ruske Premijer lige, gde 27-godišnjak rođen u Novom Sadu svakako ne može da bude zadovoljan minutažom.
Banjac je u aktuelnoj sezoni bio starter samo šest puta. Četiri u prvenstvu i dvaput u Kupu Rusije. Još je u šest navrata ušao sa klupe, dok je sedam utakmica preskočio. Neke zbog povrede, neke jer ga je trener Sergej Bulatov ostavio na klupi.
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Ono što je posebno negativno za vezistu Krilja Sovjetova je što on nije sastavio ceo prvenstveni meč gotovo godinu dana. Poslednji put se svih 90 minuta Banjac zadržao na terenu još 7. decembra protiv Baltike.
Od tada je češće počinjao utakmice sa klupe nego u startnih 11. Najviše minuta je na terenu proveo početkom avgusta u 2. kolu prvenstva, kada je protiv CSKA u Moskvi (1:1) odigrao 70 minuta. Na tom meču je zabeležio zasad jedinu asistenciju u sezoni, za izjednačujući pogodak Maksima Vitjugova.
17.30: (2,25) Rostov (3,25) Krilja Sovjetov (3,15) - MOZZART RELAX
Nije srpskom fudbaleru promenio status ni pogodak za pobedu nad Dinamom iz Mahačkale (2:0) u kupu krajem oktobra. Ceo meč sa Orenburgom (2:0) pred reprezentativnu pauzu je proveo na klupi, a slično očekuju ruski mediji i od utakmice sa Rostovim (petak, 17.30) na otvaranju 15. kola.
Prednost, barem zasad, imaju brazilski vezista Fernando Kostanca (27) i domaći fudbaler Maksim Vitjugov (28), dok ispred njih uglavnom dejstvuje nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Rahmanović (32).
Krilja Sovjetov je do reprezentativne pauze bio u dobroj formi. Na poslednja četiri meča ima tri pobede i poraz od Zenita (0:2). Međutim, Rostov takođe igra dobro u poslednje vreme. Nanizao je pet mečeva bez poraza u svim takmičenjima, uključujući remi sa Zenitom u Sankt Peterburgu (2:2) te pobedu nad Akronom našeg Srđana Blagojevića u kupu sa 6:1.
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RUSIJA 1 – 15. KOLO
Petak
17.30: (2,25) Rostov (3,25) Krilja Sovjetov (3,15) - MOZZART RELAX
Subota
11.00: (2,85) Orenburg (3,25) Baltika (2,50)
13.15: (2,05) Akron (3,50) Fakel (3,50)
15.30: (5,70) Rubin (4,20) Zenit (1,55)
17.45: (1,73) CSKA Moskva (4,00) Ahmat (4,40)
Nedelja
12.00: (2,10) Dinamo Moskva (3,70) Krasnodar (3,20)
14.30: (5,60) Dinamo Mahačkala (4,50) Spartak Moskva (1,53)
17.00: (2,65) Rodina (3,50) Lokomotiva Moskva (2,45)
***Kvote su podložne promenama