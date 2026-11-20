Ono što je posebno negativno za vezistu Krilja Sovjetova je što on nije sastavio ceo prvenstveni meč gotovo godinu dana. Poslednji put se svih 90 minuta Banjac zadržao na terenu još 7. decembra protiv Baltike.

Od tada je češće počinjao utakmice sa klupe nego u startnih 11. Najviše minuta je na terenu proveo početkom avgusta u 2. kolu prvenstva, kada je protiv CSKA u Moskvi (1:1) odigrao 70 minuta. Na tom meču je zabeležio zasad jedinu asistenciju u sezoni, za izjednačujući pogodak Maksima Vitjugova.

17.30: (2,25) Rostov (3,25) Krilja Sovjetov (3,15) - MOZZART RELAX

Nije srpskom fudbaleru promenio status ni pogodak za pobedu nad Dinamom iz Mahačkale (2:0) u kupu krajem oktobra. Ceo meč sa Orenburgom (2:0) pred reprezentativnu pauzu je proveo na klupi, a slično očekuju ruski mediji i od utakmice sa Rostovim (petak, 17.30) na otvaranju 15. kola.

Prednost, barem zasad, imaju brazilski vezista Fernando Kostanca (27) i domaći fudbaler Maksim Vitjugov (28), dok ispred njih uglavnom dejstvuje nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Rahmanović (32).

Krilja Sovjetov je do reprezentativne pauze bio u dobroj formi. Na poslednja četiri meča ima tri pobede i poraz od Zenita (0:2). Međutim, Rostov takođe igra dobro u poslednje vreme. Nanizao je pet mečeva bez poraza u svim takmičenjima, uključujući remi sa Zenitom u Sankt Peterburgu (2:2) te pobedu nad Akronom našeg Srđana Blagojevića u kupu sa 6:1.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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RUSIJA 1 – 15. KOLO

Petak

17.30: (2,25) Rostov (3,25) Krilja Sovjetov (3,15) - MOZZART RELAX

Subota

11.00: (2,85) Orenburg (3,25) Baltika (2,50)

13.15: (2,05) Akron (3,50) Fakel (3,50)

15.30: (5,70) Rubin (4,20) Zenit (1,55)

17.45: (1,73) CSKA Moskva (4,00) Ahmat (4,40)

Nedelja

12.00: (2,10) Dinamo Moskva (3,70) Krasnodar (3,20)

14.30: (5,60) Dinamo Mahačkala (4,50) Spartak Moskva (1,53)

17.00: (2,65) Rodina (3,50) Lokomotiva Moskva (2,45)

***Kvote su podložne promenama