Nevolje u Gentu pred Zvezdu: Povredio se najbolji vezista
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Vreme čitanja: 1min | pet. 20.11.26. | 11:57
Tibe De Viliger van trežanog procesa do januara
Kuburi Crvena zvezda sa povredama uoči gostovanju Gentu, ali ni belgijski predstavnik u Ligi Konferencije neće imati kompletan kadar za meč u četvrtak. Posle sjanog početka sezone Gent je ušao u blagu krizu rezultata, a trener Rik De Mil dobio je nekoliko loših vesti tokom reprezentativne pauze.
Jedan od najboljih vezista Poglavica Tibe De Viliger povredio je zadnju ložu u duelu sa mladom selekcijom Italije. Procena medicinskog tima je da De Ligier neće biti u mogućnosti da pomogne timu pre početka januara.
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Mladi reprezentativac Belgije je jedan od najboljih igrača Genta ove sezone i žila kucavica srednjeg reda. Odigrao je već 20 utakmica u svim takmičenjima, uz gol i asistenciju.
Od ranije su van stroja vezista Piter Gerkens, kao i krilni napadač Balikviša.
Gent posle tri kola Lige Konferencija ima četiri boda, kao i Crvena zvezda. Treće mesto zauzimaju i u prvenstvu Belgije sa bodom manje od vodećeg Uniona.