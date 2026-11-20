Kuburi Crvena zvezda sa povredama uoči gostovanju Gentu, ali ni belgijski predstavnik u Ligi Konferencije neće imati kompletan kadar za meč u četvrtak. Posle sjanog početka sezone Gent je ušao u blagu krizu rezultata, a trener Rik De Mil dobio je nekoliko loših vesti tokom reprezentativne pauze.

Jedan od najboljih vezista Poglavica Tibe De Viliger povredio je zadnju ložu u duelu sa mladom selekcijom Italije. Procena medicinskog tima je da De Ligier neće biti u mogućnosti da pomogne timu pre početka januara.