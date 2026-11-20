PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Bavarac „dere“ jarca
Vreme čitanja: 1min | pet. 20.11.26. | 10:46
Pročitajte nekoliko predloga za 20. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
U pitanju je derbi začelja, ali uopšte nemamo dilemu oko ishoda. Avr je u dosadašnjih 10 kola osvojio samo dva boda i vezao je šest poraza, a novom treneru Valerijanu Ismaelu ovo će biti debi u klubu iz Normandije. Troa je slavio u prethodnom meču na svom terenu, a i sada će. I ova utakmica je u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Verona je jedan od četiri kluba koji su osvojili po 16 bodova, a Čezena jedan od isto toliko sa po bodom manje. Već ta činjenica bila bi dovoljna da se zamislite nad ovim parom, ali tu je još jedan bitan argument - i jedni i drugi skloni su remijima, a gosti ih imaju čak šest.
Konačan ishod
Kada se radi o konačnom ishodu ovo je kec dana u takozvanim „ligama petice“, a kao takav nosi kvotu koja je za zanemarivanje. Bajern, na čiju se klupu vraća Vensan Kompani ne ume da pobeđuje sa 1:0 (to nije uradio dve i po godine). Odaberite između kombinacija 1&4+ i 1&GG. A čak i ako se odlučite samo za GG uz Mozzart RELAX pogodak do 10. minuta donosi vam prolaz.
Mozzart kombinazzije
Eder Sarabija proletos je izborio opstanak sa Elčeom, a sada ima isti zadatak u Espanjolu, koji se posle promene trenera prilično popravio. Bilbau neće biti lako da slomi Katalonce, osokoljene posle dva kola bez poraza, pa ukoliko ipak ne verujete u keca (a on uz Mozzart RELAX prolazi nikad lakše) tu je KMB 1X&0-3.
Konačan ishod
Darmštat je pretposlednji i da rival nije u formi u kakvoj je tipovali bismo na dvojku, koja ima veoma primamljivu kvotu. Nažalost, Hajdenhajm ne zna za prvenstvenu pobedu od sredine septembra (četiri remija i dva poraza), zbog čega je bolje da se opredelite za 0-3 pogotka.
Ukupno golova
Trećeplasirani Mornar ima bod više nego Sutjeska, ali ova sezona u Crnoj Gori je takva da je uglavnom teško neku ekipu proglasiti favoritom. Nikšićani su u septembru slavili na svom terenu, ali na strani najčešće igraju nerešeno. Njihovi dueli obično su tvrdi, pa gađajte 0-2.
Ukupno golova
Kvote favorizuju Šefild Venzdej, a s obzirom na pozicije na tabeli slažemo se sa tim. Barnsli „nosi fenjer“ zajedno sa Bromlijem (osvojili su po devet bodova). S druge strane, Sove su pete, pa iako u poslednje vreme nisu blistale bilo bi iznenađenje da ne slave, i to uz 3+.
Konačan ishod
Još jedan neizvestan meč iz Cvajte. Domaći imaju tri boda manje, ali pred svojim navijačima još nisu doživeli poraz. Magdeburg, koji je zasad odličan kod kuće na strani je zabeležio učinak 1-2-2. I jedni i drugi su pre pauze bili u solidnim formama, međutim, verujemo u keca.
Konačan ishod