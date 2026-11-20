Kapeljas je pred medijima izneo detaljan program razvoja kluba u naredne četiri godine, objasnio na koji način vidi budućnost Akademije i seniorskog sastava, istakavši nekoliko osnovnih principa na kojima bi trebalo da počiva ta buduća filozofija igre Modrih. Kao konačan cilj španski stručnjak naveo je da Modri 2030. godinu dočekaju sa 50 odsto igrača u prvom timu koji će biti proizvod omadinske škole.

"Talenat, posvećenost, hrabrost i pripadnost klubu - to su osnovni principi, jer Dinamo mora da bude emocija, strast. Od toga sve počinje“, kazao je Kapeljas pre nego što je započeo detaljno izlaganje.

SKAUTING KAO TEMELJ, PRAVILO PET SEKUNDI KAO ZAKON

Jedan od najvažnijih segmenata nove strategije biće skauting. Skauting bi trebalo da predstavlja osnovu za dalje napredovanje. Dinamo želi da dovodi fudbalere prema jasno definisanim profilima, u skladu sa zahtevima sistema i načinom igre koji klub namerava da razvija.

Kada je reč o fudbalskoj filozofiji, posed lopte jeste važan, ali je još značajniji takozvani kontrapresing – trenutak u kojem ekipa, nakon što izgubi loptu, pokušava što pre da je ponovo osvoji. Tu na scenu stupa pravilo pet sekundi. Toliko vremena bi igrači trebalo da imaju da nakon izgubljene lopte ponovo dođu do poseda. Dinamo će insistirati na intenzivnom presingu, dinamici, pravilnom pozicioniranju i brzoj reakciji po gubitku lopte.

Takvi principi neće biti rezervisani samo za prvi tim. Naprotiv, trebalo bi da se usvajaju još od sedme ili osme godine, kako bi fudbaleri kroz čitav razvojni put učili iste principe i na kraju stigli do seniorske ekipe potpuno pripremljeni za njene zahteve. Ne krije Kapeljas da je celu stvar 'prepisao', iliti poneo iz La Masije:

"Barselona je taj sistem gradila 20-30 godina. Ništa ne dolazi preko noći", kazao je Španac, uz zaključak da je klub tek na početku procesa i da je neophodno strpljenje.

Zatim je prikazao snimke utakmica najmlađih selekcija, na kojima se već mogu prepoznati obrisi željenog načina igre...

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

💥💥💥💥💥

OD KONJA DO TAKSIJA

Kako bi objasnio proces kroz koji Dinamo prolazi, Kapeljas je posegnuo za zanimljivim primerom iz Londona – prelasku sa čuvenih konjskih taksija na automobile. U početku je bilo mnogo protivnika i skeptika koji su protestovali protiv novog načina prevoza, ali su se ljudi vremenom prilagodili i prihvatili promene. Sličnu situaciju, smatra on, ima i Dinamo. Potrebno je izaći iz zone komfora, prihvatiti drugačiji način razmišljanja i odgovoriti na nove izazove.

OD U7 KATEGORIJE DO B TIMA: KAKO ĆE SE RAZVIJATI IGRAČI?

Albert Kapeljas predstavio je i dugoročni plan razvoja fudbalera, od najmlađih kategorija do B tima. U uzrastu od U7 do U10 akcenat će biti na usvajanju osnovnih fudbalskih veština. Deca će raditi na vođenju lopte, tehnici, pregledu igre i sposobnosti prepoznavanja osnovnih situacija na terenu. Sledeći korak, od 11. do 14. godine, podrazumevaće upoznavanje sa formacijama i njihovu implementaciju u sistem igre. Fudbaleri će učiti kako da pronađu najbolju poziciju, usvajati automatizme i donositi odgovarajuće odluke, sve dok takve stvari ne postanu deo njihove prirode i svakodnevnog razmišljanja.

Pobednički mentalitet ostaće važan deo razvoja, međutim rezultat neće biti jedino merilo uspeha. Dinamo će ubuduće želeti da pobeđuje na način koji odgovara novoj klupskoj filozofiji. Tako, primera radi, pobeda od 3:0 ili 5:0, uz veliki broj dugih lopti, neće nužno biti vrednija od poraza u kojem je ekipa demonstrirala željeni način igre.

Tek od kategorije U15, pa sve do B tima, takmičarski aspekt dobiće veći značaj. Poruka je jasna: talenat donosi pobede, ali struktura i organizacija igre donose trofeje.

KAKO SE STIŽE DO PRVOG TIMA?

Kada je reč o prelasku u seniorsku ekipu, Kapeljas nema nameru da pravi kompromise. Fudbaler mora da bude spreman za prvi tim, a ne da u njega ulazi samo zato što je prošao sve mlađe kategorije. Isto tako, činjenica da je neko kvalitetan igrač u drugom klubu ne znači automatski da će se jednako dobro uklopiti u Dinamo. To, naravno, ne znači da je reč o lošem fudbaleru, već da se od svakog pojedinca očekuje da odgovara specifičnim zahtevima kluba.

Ideja je da igrači od najranijeg uzrasta usvajaju principe koje će kasnije morati da primenjuju u seniorskoj ekipi. Cilj je da u prvi tim stignu spremni, bez potrebe za velikim prilagođavanjem. Neki bi tu priliku mogli da dobiju već ove godine, dok bi od naredne sezone broj mladih fudbalera priključenih prvoj ekipi mogao da bude još veći.

VISOKI UGOVORI NISU REŠENJE: KO NE ŽELI DA OSTANE, NE MORA

Jedan od zanimljivijih stavova odnosi se na politiku ugovora za mlade fudbalere. Dinamo ne namerava da ulazi u trku sa visokim primanjima za igrače koji su tek na početku karijere. Stav kluba i Kapeljasa jeste da veliki ugovori u tako ranom uzrastu mogu da uspore razvoj igrača. Mladi momci moraju da imaju želju da igraju za Dinamo, a ukoliko smatraju da je za njih bolje da karijeru nastave negde drugde, klub neće insistirati na njihovom ostanku.

SVI U KLUBU MORAJU DA VESLAJU U ISTOM PRAVCU

Jedna od centralnih poruka Kapeljasovog izlaganja jeste da svi zaposleni u Dinamu moraju da rade na ostvarivanju istog cilja. To podrazumeva jedinstvenu sportsku viziju, zajedničke principe i međusobnu saradnju na svim nivoima. Od Akademije, preko B tima, do seniorske ekipe, svi moraju da funkcionišu u skladu sa istim planom i da jedni drugima pomažu u njegovom sprovođenju. Bez takve organizacije i zajedničkog delovanja, smatra Kapeljas, teško je očekivati da dugoročni projekat donese željene rezultate.

KVALITET IGRAČA I DALJE JE NAJVAŽNIJI

Uprkos svim planovima, metodologijama i organizacionim promenama, Španac ne gubi iz vida ono što je u fudbalu ipak najvažnije – kvalitet igrača. Čitav sistem može da bude dobro postavljen, ali je za uspeh neophodno imati fudbalere koji mogu da odgovore najvišim zahtevima. Što je kvalitet pojedinaca veći, veće su i šanse da klub ostvari zacrtane ciljeve. Preferiraće se napadački fudbal, uz veliki doprinos defanzivnom delu igre. Presing bi trebalo da počinje visoko, na protivničkoj polovini, dok će se od ekipe zahtevati da što brže reaguje u svim fazama igre.

LEKO I PLANAS: NEMA KONKURENCIJE, SAMO SARADNJA

Albert Kapeljas poželeo je sreću Jerku Leku na klupi prvog tima, ističući da se trener već tokom prethodne godine dobro prilagodio novim zahtevima i počeo da ih implementira u igru ekipe. Posebno se osvrnuo na Pola Planasa, kog je doveo da vodi B tim. Njegov dolazak, naglasio je direktor fudbala, ne treba posmatrati kao pritisak na Leka, niti kao pokušaj stvaranja konkurencije između dvojice trenera.

"Naprotiv, njih dvojica trebalo bi da budu pouzdani saradnici koji će međusobno razmenjivati ideje i pomagati jedan drugom".

Planas u Dinamovu Akademiju donosi iskustvo, metodologiju rada i znanje, a Kapeljas veruje da će predstavljati značajno pojačanje za klub i njegovu dugoročnu viziju. Podsećanja radi, on nije jedino pojačanje u trenerskom stafu. U Maksimir je pre nekoliko dana stigao i doskorašnji član stručnog štaba Vensana Kompanija, analitičar Emanuel Jozić.

Boban i Knauf (Ajntraht Frankfurt)

Sve u svemu, Dinamova nova fudbalska filozofija počiva na nekoliko jasno definisanih principa: pravilu pet sekundi nakon izgubljene lopte, intenzivnom presingu, razvoju igrača od najranijeg uzrasta i usvajanju prepoznatljivog načina igre.

Osnovna formacija trebalo bi da bude 4-3-3 u svim uzrasnim kategroijama, što to ne znači da trener neće imati slobodu da tokom utakmice menja raspored. Formacija može da se menja, ali filozofija mora da ostane ista.

Izgradnja napada od poslednje linije, vertikalna igra, prepoznavanje slobodnog prostora i pronalaženje najboljih rešenja, uz tri ili četiri igrača u završnici napada i što manje vraćanja lopte golmanu – to su elementi na kojima će u zagrebačkom klubu insistirati.

Na papiru, sve zvuči veoma dobro. Reč je o modernom i logičnom pristupu, kakav podseća na modele koje su godinama razvijali najveći evropski klubovi. Ipak, pravo pitanje biće kako će se sve to odraziti na terenu i koliko će vremena biti potrebno da sistem počne da daje konkretne rezultate.