Iza Poljaka je razočaravajući učinak u Ligi nacija. Od šest utakmica dobili su samo jednu, protiv Rumunije u Varšavi, pretrpeli su tri poraza u isto toliko mečeva na strani i takmičenje završili iza Švedske i Bosne i Hercegovine, pa je procenjeno da su promene neophodne. Navodno, njih zagovara i predsednik FS Poljske Cezari Kuleša, jer nije zadovoljan kako je Jan Urban obavio posao.

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A Urban je i dalje pod ugovorom i navodno, prema insajderskim informacijama, Kosta Runjaić iz poštovanja prema kolegi ne želi da ulazi ni u kakve pregovore sve dok se ne razjasni Janov status, odnosno potvrdi da li ostaje ili odlazi. Onog trenutka kad se desi – i ako se desi – da FS Poljske smeni Jana Urbana, srpski trener sa nemačkim pasošem bi bio raspoložen da započne razgovore sa Poljacima.

Nije prvi put da se ime i prezime Koste Runjaića pominje u sklopu razgovora oko preuzimanja selektorske funkcije. Doduše, ne u Poljskoj, već u Grčkoj. Beše to 2021. godine, ali tad je bio pod ugovorom sa Pogonom i nije bilo realno da se lati drugog posla.

Sad je situacija čista. Iz Udinezea je otišao posle dve sezone i kusur, Poljaci su nezadovoljni Urbanovim učinkom, a ako ga zaista smene kao što se pominje, Kosta Runjaić deluje kao profil koji se uklapa u njihove zamisli. Uostalom, dobro poznaje prilike u Poljskoj, jer je radio pet godina u Pogonu i još dve u Legiji, a sa klubom iz Varšave je osvojio tamošnji Kup i Superkup.

Osim u ta dva kluba, Kosta Runjaić je dugo godina radio u Nemačkoj, na klupama Duizburga, Darmštata, Kajzerslauterna i Minhena 1860.