Zato se sportskom direktoru Deku i predsedniku Đoanu Laporti žuri da pronađu rešenje i pozicija špica je postavljena kao prioritet, a kako prenose španski mediji, gigant iz Katalonije merka Lautara Martineza. Nije prvi put da se govori o tome da je argentinski napadač želja šampiona Španije. Još 2020. kad je otišao Luis Suarez, reprezentativac Argentine je viđen kao njegova zamena. Tad se pominjalo da je dogovoren petogodišnji ugovor vredan 12.000.000 evra po sezoni. Do dogovora nije došlo i od tada do danas, Martinez je svaki put ohladio Barsu stavom da želi da završi karijeru u Interu.

Lautaro je neko ko se profilom uklapa u ono što Flik želi, ali na adresu kluba sa Đuzepe Meace nije stigla zvanična ponuda za kapitena. Ako je već poznato koliko puta ih je u prethodnom periodu odbijao, bilo bi iznenađenje da sada promeni razmišljanje.

Argentinac je, ipak, B opcija, pošto je Blaugrana i dalje uporna u angažovanju Hulijana Alvareza. Naravno, Atletiko Madrid se zainatio. čak je generalni direktor Jorgandžija Migel Anhel Hil Marin rekao da Hulijan neće otići makar stigla ponuda od 150.000.000 ili 200.000.000 evra. Ne pomaže ni to što je Alvarez javno rekao da želi da ide.

Potrošila je Barselona 100.000.000 na dovođenje Karima Adejemija, Entonija Gordona i Džesea Bisivua, mladog krilnog napadača iz Klub Briža. Upravo krilne pozicije pršte od kvaliteta, ali rupa u špicu još uvek postoji. Onog momenta kad ode Feran Tores, a pitanje je trenutka kad će se desiti, rupa će postati još veća. Samo u Barseloni znaju kako će da je zakrpe.