Dadić i Ćosić su došli da igraju za 2.000 evra, a sad su plate u Radničkom do 10.000

Dudić sada ima ulogu tim-menadžera, posle odlaska Slava Perovića sa funkcije sportskog direktora, te više nego ranije učestvuje u pregovorima sa igračima.

“Na kraju sam ja taj koji mora da presudi i preseče, a onda šaljemo Igora (Konatara, generalnog direktora) za finalizaciju, što se tiče finansija. I to je najteži deo, zato što su i potraživanaj fudbalera postala malo nerealna”, pričao je Dudić.

I naveo je primer iz Slovenije, u kojoj je radio proletos.

“Radio sam u Sloveniji. Bravo je završio kao treći i izašao je u Evropu. I znam, znači znam, da je najveća plata u Bravu 1.500 evra neto. E, ti sad to da pomeneš nekom za Radnički, on samo kaže “Hvala na pozivu”.

Zarade u Kragujevcu su sada drastično veće.

“Poslednje pojačanje koje smo doveli je u rangu između 8.000 i 10.000 evra. To je suma koju klub može da izdvoji. Ostale plate su oko 5.000-6.000 evra. Klub je na tom nivou”.

Ali i to je drastično veće nego što je bilo kada je Dudić pre tri godine došao u Kragujevac.

“Sad sam upravo hteo to da kažem. Kada se samo setim da smo u prvoj sezoni dovodili igrače za 1.500-2.000 evra. To znam jer sam učestvovao u njihovom dovođenju. Na primer, Ćosić i Dadić su prvu sezonu igrali za pare koje sam pomenuo”.