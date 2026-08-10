Dadić i Ćosić su došli da igraju za 2.000 evra, a sad su plate u Radničkom do 10.000
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 19:08
“U slovenačkom Bravu, koji je završio treći na tabeli, najveća plata je 1.500 evra”, tvrdi Feđa Dudić, trener Kragujevčana
Raste Mozzart Bet Superliga Srbija u svakom smislu te reči. Nisu to još koraci kakvi bismo svi želeli da vidimo, ali da nešto ide napred – ide.
Sve se glasnije govori, recimo, da plate u srpskom fudbalu nikada nisu bile veće. A, sa tim se slaže, čak daje primere i Feđa Dudić, novi-stari trener Radničkog iz Kragujevca, koji je gost nove epizode Mozzartovog podkasta “2x45”.
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Dudić sada ima ulogu tim-menadžera, posle odlaska Slava Perovića sa funkcije sportskog direktora, te više nego ranije učestvuje u pregovorima sa igračima.
“Na kraju sam ja taj koji mora da presudi i preseče, a onda šaljemo Igora (Konatara, generalnog direktora) za finalizaciju, što se tiče finansija. I to je najteži deo, zato što su i potraživanaj fudbalera postala malo nerealna”, pričao je Dudić.
I naveo je primer iz Slovenije, u kojoj je radio proletos.
“Radio sam u Sloveniji. Bravo je završio kao treći i izašao je u Evropu. I znam, znači znam, da je najveća plata u Bravu 1.500 evra neto. E, ti sad to da pomeneš nekom za Radnički, on samo kaže “Hvala na pozivu”.
Zarade u Kragujevcu su sada drastično veće.
“Poslednje pojačanje koje smo doveli je u rangu između 8.000 i 10.000 evra. To je suma koju klub može da izdvoji. Ostale plate su oko 5.000-6.000 evra. Klub je na tom nivou”.
Ali i to je drastično veće nego što je bilo kada je Dudić pre tri godine došao u Kragujevac.
“Sad sam upravo hteo to da kažem. Kada se samo setim da smo u prvoj sezoni dovodili igrače za 1.500-2.000 evra. To znam jer sam učestvovao u njihovom dovođenju. Na primer, Ćosić i Dadić su prvu sezonu igrali za pare koje sam pomenuo”.
I što je jednako bitno: na Čika Dači nema kašnjenja plata.
“Ono što je najbitnije, što kažu kod nas u Bosni: "Pokrij se koliko si dug i širok". Igor (Konatar) ne obećava kule i gradove, ali ono što obeća, to je to. Plaza je 15. i nema da bude 16. u mesecu. Evo, jutros me zvao i rekao mi: “Izvini, pošto 15. pada u vikend, plata će biti u petak 14”. To je čovek koji vrhunski radi svoj posao i milina je sarađivati sa takvim ljudima”.
Otkrio je Dudić još jedan detalj za skicu atmosfere u kragujevačkom klubu.
“Moram da pohvalim Igora, mislim da je stvarno svetao primer u srpskom fudbalu. Mi smo u dva kola upisali dva poraza, nismo dali gol. Bila je sreda, rekao mi je: "Mogu li da dođem da se obratim ekipi”? Na kraju sastanka je rekao: "Imate premiju za Zemun”. Ja sam bio malo posramljen. Dosta njih bi reklo: "Imate kaznu za prethodne dve utakmice", ali eto, on je drugačiji”, objasnio je Feđa Dudić za podkast "2x45".