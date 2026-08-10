Spreman još jedan transfer od bar 100.000.000 evra! Marokanski biser stiže da nasledi Rodrija
Vreme čitanja: 3min | pon. 10.08.26. | 19:04
Ostaju još detalji da se posao realizuje
Ako sve prođe kako treba, u narednim danima trebalo bi da vidimo realizaciju čak petog fudbalskog transfera ovog leta za devetocifrenu sumu novca, odnosno minimum 100.000.000 evra!
Četiri od pet takvih transfera biće realizovano na Ostrvu, a kako stvari stoje u dva će direktno učestvovati Mančester Siti. Prema informacijama koje stižu od relevantnih fudbalskih insajdera širom Evrope, ostali su samo još detalji da bi se realizovao transfer Ajuba Buadija iz Lila u Mančester Siti!
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Šira javnost verovatno manje zna o kome se radi, ipak u pitanju je marokanski biser koji u oktobru puni 19 godina i u analizama fudbalskih stručnjaka predstavlja se kao ozbiljan zalog za budućnost.
Nedelja, 16.00: (2,55) Arsenal (3,60) Mančester Siti (2,60)
Mančester Siti je, prema informacijama Fabricija Romana, dogovorio sve lične uslove saradnje sa supertalentovanim marokanskim vezistom, dok je belgijski insajder Saša Tavolijeri otišao i korak dalje pa tvrdi da su maltene svi detalji kompletnog posla završeni i da ostaju samo da se utvrde sitnice.
Iako se pominjalo da bi Siti Buadija mogao da ostavi u Lilu na pozajmici za predstojeću sezonu, ipak je izvesno da će on doći odmah i da će francuski klub inkasirati 100.000.000 evra, koliko je prvobitno i tražio. Pojavljivale su se poslednjih dana vesti da popularne Doge traže i celih 130.000.000 evra, no ipak će to biti nešto više od 100.000.000, bez bonusa.
Na njegovom dolasku odmah insistira novi trener Građana Enco Mareska, sve sa idejom da se ublaži odlazak Rodrija koji će po svemu sudeći ipak u Barselonu, a ne u madridski Real kako se prvobitno spekulisalo. Siti bi od prodaje španskog asa trebalo da zaradi oko 50.000.000 evra ili nešto više od toga, pošto je nedavno odbijena prva ponuda teška 45.000.000 evropskih novčanica. Taj posao zavisi direktno i od prodaje Ferana Toresa, za koga je zainteresovan Pari Sen Žermen.
Ako se transfer marokanskog centralnog veziste bude realizovao, u šta sada više ne bi trebalo da bude sumnje, pridružiće se Eliotu Andersonu za koga je Siti prošlog meseca iskeširao čak 135.000.000 evra! Tako će Siti dobiti potpuno novi izgled veznog reda, s obzirom da je ranije iz kluba otišao Bernardo Silva.
Buadi se u prvi tim Lila probio leta 2023. godine, ubrzo zatim debitovao je protiv Ki Klaksvika u Ligi konferencije. Imao je tada samo 16 godina i tri dana, čime je postao najmlađi debitant u jednom evropskom klupskom takmičenju. Ubrzo je postao i jedan od najmlađih u istoriji Lige 1. Od tada je nezamenjiv deo Lilovog sastava. Za prvi tim reprezentacije Maroka debitovao je tokom prijateljskih priprema za ovogodišnji Mundijal, posle čega je bio starter na svakoj, osim na utakmici protiv Haitija.
Prošle sezone upisao je 42 nastupa u svim takmičenjima, ali interesantno je da i dalje ne zna za prvenac u najvećim klupskim takmičenjima za Lil. Ipak, karakterišu ga dribling, koncentracija i anticipacija u defanzivnoj igri, što ga čini jednim od zanimljivijih mladih fudbalera na tržištu. Pred njim je još mnogo posla kako bi postao svetska klasa, ali čim je Siti spreman da ga plati bar 100.000.000 evra i dovede ga odmah, očigledno veruju u njega.