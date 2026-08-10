Spreman još jedan transfer od bar 100.000.000 evra! Marokanski biser stiže da nasledi Rodrija

Šira javnost verovatno manje zna o kome se radi, ipak u pitanju je marokanski biser koji u oktobru puni 19 godina i u analizama fudbalskih stručnjaka predstavlja se kao ozbiljan zalog za budućnost.

Nedelja, 16.00: (2,55) Arsenal (3,60) Mančester Siti (2,60)

Mančester Siti je, prema informacijama Fabricija Romana, dogovorio sve lične uslove saradnje sa supertalentovanim marokanskim vezistom, dok je belgijski insajder Saša Tavolijeri otišao i korak dalje pa tvrdi da su maltene svi detalji kompletnog posla završeni i da ostaju samo da se utvrde sitnice.

Iako se pominjalo da bi Siti Buadija mogao da ostavi u Lilu na pozajmici za predstojeću sezonu, ipak je izvesno da će on doći odmah i da će francuski klub inkasirati 100.000.000 evra, koliko je prvobitno i tražio. Pojavljivale su se poslednjih dana vesti da popularne Doge traže i celih 130.000.000 evra, no ipak će to biti nešto više od 100.000.000, bez bonusa.

Na njegovom dolasku odmah insistira novi trener Građana Enco Mareska, sve sa idejom da se ublaži odlazak Rodrija koji će po svemu sudeći ipak u Barselonu, a ne u madridski Real kako se prvobitno spekulisalo. Siti bi od prodaje španskog asa trebalo da zaradi oko 50.000.000 evra ili nešto više od toga, pošto je nedavno odbijena prva ponuda teška 45.000.000 evropskih novčanica. Taj posao zavisi direktno i od prodaje Ferana Toresa, za koga je zainteresovan Pari Sen Žermen.

Ako se transfer marokanskog centralnog veziste bude realizovao, u šta sada više ne bi trebalo da bude sumnje, pridružiće se Eliotu Andersonu za koga je Siti prošlog meseca iskeširao čak 135.000.000 evra! Tako će Siti dobiti potpuno novi izgled veznog reda, s obzirom da je ranije iz kluba otišao Bernardo Silva.