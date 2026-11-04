Barselona bez Rodrija bar tri nedelje

Barselonin lekarski tim će u dolazećim nedeljama praviti procenu Rodrijevog oporavka, ali za sada će nesumnjivo propustiti i mečeve reprezentacije Španije u Ligi nacija protiv Češke i Engleske, 12. i 15. novembra. Gotovo izvesno osvajača Zlatne lopte iz 2024. godine neće biti ni 22. novembra protiv Viljareala, a za sada je neizvesno hoće li moći da nastupi na gostovanjima Sabahu, odnosno Deportivu.

Koliko će Rodri nedostajti najefikasnijem timu u Ligama petice, jasno pokazuje minutaža koju mu je od starta sezone davao Hansi Flik. Španac je počeo 11 od 15 mečeva, deset odigrao u paru sa Pedrijem, a jedan sa Gavijem.

Na ukupno 14 mečeva u svim takmičenjima, Rodri je upisao 950 minuta fudbala, uz po jedan gol i asistenciju, ali se njegov doprinos igri Barse ne meri striktno u konkretnim brojkama.