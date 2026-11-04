Barselona bez Rodrija bar tri nedelje
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 04.11.26. | 14:25
Osvajač Zlatne lopte iz 2024. godine propušta derbi sa Atletikom za četiri dana
Obistinilo se ono što je Hansi Flik sinoć nagovestio na konferenciji nakon pobede nad Aston Vilom u Ligi šampiona. Rodri će morati na pauzu. Ne predugačku, ali opet dovoljno dugu da napravi problem Barseloni. Kako je potvrdio katalonski klub, iskusni vezista će zbog povrede zadnje lože desne noge odsustvovati najmanje tri nedelje.
Jasno je da će šampion Španije u nedelju na Metropolitanu napasti Atletiko Madrid bez stuba na sredini terena, te da će biti prilično oslabljen u sudaru koji predstavlja direktnu borbu za lidersku poziciju u Primeri.
Izabrane vesti
Barselonin lekarski tim će u dolazećim nedeljama praviti procenu Rodrijevog oporavka, ali za sada će nesumnjivo propustiti i mečeve reprezentacije Španije u Ligi nacija protiv Češke i Engleske, 12. i 15. novembra. Gotovo izvesno osvajača Zlatne lopte iz 2024. godine neće biti ni 22. novembra protiv Viljareala, a za sada je neizvesno hoće li moći da nastupi na gostovanjima Sabahu, odnosno Deportivu.
Koliko će Rodri nedostajti najefikasnijem timu u Ligama petice, jasno pokazuje minutaža koju mu je od starta sezone davao Hansi Flik. Španac je počeo 11 od 15 mečeva, deset odigrao u paru sa Pedrijem, a jedan sa Gavijem.
Na ukupno 14 mečeva u svim takmičenjima, Rodri je upisao 950 minuta fudbala, uz po jedan gol i asistenciju, ali se njegov doprinos igri Barse ne meri striktno u konkretnim brojkama.