Vildoza: Lakše mi je bilo da pređem iz Panatinaikosa u Olimpijakos

Pre njega, za tri od četiri tima (Panatinaikos, Olimpijakos, Crvena zvezda i Partizan) igralo je nekoliko igrača - Matijas Lesor, Stratos Perperoglu, Kevin Panter i Janis Papapetru.

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O svemu tome, Vildoza je pričao za Basketnews posle utakmice sa Žalgirisom. Prvo je upitan koji derbi je veći.

"Ne znam, nisam siguran da mogu da izaberem. Možda sam malo više osetio beogradski derbi jer sam igrao dosta u Crvenoj zvezdi i sada u Partizanu imam veliku ulogu. Ali, istovremeno, bilo je teško igrati za Panatu i Oli. Uživao sam u svakom derbiju, zaista ne mogu da biram".

Argentinac je kao što smo rekli dva puta već bio u ulozi "izdajice".

"Ova odluka je bila teška, zbog prošlosti koju imam u Crvenoj zvezdi. Istovremeno, nisam igrao celu sezonu u Zvezdi. Svakako, bio je čudan osećaj. Lakši mi je bio prelazak iz Panatinaikosa u Olimpijakos, jer sam znao da ću sa Olijem napasti titulu Evrolige".

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Očekivao je reakciju navijača Zvezde.

"Naravno, znao sam da će biti reakcija. Ali, ako ne obraćate pažnju na ono što pišu mediji, kao što ja radim, ništa vas ne dotiče. Srećan sam što sam u Beogradu, porodica mi je ovde, porodica moje žene je ovde. Uživam u košarci i to je to".

Mišljenje o Vildozi su dali Branko Lazić, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, pa i Vanja Marinković i svi su rekli da navijači ne treba da gledaju Vildozin potez kao na nešto strašno, jer stranci ne razumeju baš koliko je rivalstvo zapravo veliko. Ali, opet - Vildoza igra sa mnogo emocija, prosto takav je košarkaš i sigurno nije lako navijačima Zvezde da ga gledaju kako igra za Partizan.