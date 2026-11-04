Ren i Olimpijakos na terenu dan ranije, Grci žele 4/4

UEFA nije imala drugog izbora osim da prihvati obrazloženje francuskih vlasti o razlozima za pomeranje termina meča.

"Bili smo informisani od strane francuskih vlasti da nisu u stanju da garantuju bezbedne uslove za odigravanje susreta u četvrtak, zbog štrajka i demonstracija koji su najavljeni za taj dan. Posle konsultacija sa njima i čelnicima dva kluba, određeno je da se meč odigra u sredu od 16.30", stajalo je u saopštenju UEFA.

16.30: (2,30) Ren (3,60) Olimpijakos (2,95)

Za Ren, ovo će biti svakako važan susret, posebno jer od starta sezone pokazuju dva lica. Dok su na Roazon parku nemilosrdni, u gostima u poslednje vreme nikako ne uspevaju da pobede. Za vikend su primili pet golova u Nici (5:2) i u seriji su od pet utakmica bez pobeda na strani.

Zato su kod kuće vrlo sigurni, imaju pet pobeda zaredom i seriju od deset utakmica bez poraza pred svojim navijačima. Imaće ipak težak zadatak, jer je Olimpijakos od poraza protiv OFI-ja 12. septembra nanizao devet uzastopnih pobeda.

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Što se tiče Francuza, u tri prethodna meča Lige Evrope nisu izgubili, imaju pobedu i dva remija, dok je Olimpijakos ostvario maksimalan učinak. Problem Rena u poslednje vreme su primljeni golovi, na tri poslednja gostovanja u Ligi 1 primili su ih čak 13.

"Moramo nekako da rešimo taj problem. Teško je objasniti zašto nam se to dešava jer smo prikazali sasvim dobro lige kada smo gostovali na mečevima u Evropi", kaže vezista Rena Adrijen Tomason.

Na drugoj strani, u Olimpijakosu očekuju da nastave sa pobedama.

"Ren prima golove u obe formacije koje koristi, ali ima kvalitet u napadu. Imaju kao i svi dobre i loše strane, ove druge moramo da iskoristimo. Igraćemo s maksimalnim poštovanjem prema protivniku, ali naše ambicije su da ostvarimo i četvrtu pobedu. Olimpijakos je pokazao da može da se nosi sa zahtevima, uspevamo da se nosimo sa velikim brojem mečeva. Možemo da rotiramo, nadam se da ćemo i ove nedelje pred pauzu biti uspešni", poručio je trener Olimpijakosa Imanol Alguasil.

LIGA EVROPE, 4. KOLO

Sreda

16.30: (2,30) Ren (3,60) Olimpijakos (2,95)

Četvrtak

18.45: (1,30) Milan (5,30) Ferencvaroš (9,00)

18.45: (2,00) Anderleht (3,90) Salcburg (3,35)

18.45: (1,95) Kristal Palas (4,00) Hofenhajm (3,45)

18.45: (1,95) Levski (3,70) Jagijelonija (3,70)

18.45: (1,80) NEC (4,00) Omonija (4,00)

18.45: (1,83) Sosijedad (4,00) Lion (3,90)

18.45: (6,25) Sparta Prag (4,60) Bornmut (1,47)

18.45: (2,90) Lilestrem (3,80) Viktorija Plzenj (2,25)

21.00: (1,40) Leverkuzen (5,00) Marselj (6,75)

21.00: (1,15) Benfika (6,75) Leh Poznanj (18,0)

21.00: (2,25) Selta (3,60) Union Sen Žiloaz (3,00)

21.00: (2,95) Seltik (3,90) Bešiktaš (2,20)

21.00: (1,55) Šturm (4,40) Celje (5,30)

21.00: (1,48) Sanderlend (4,50) Dinamo Zagreb (6,00)

21.00: (1,80) Torense (3,70) Ararat (4,30)

21.00: (3,35) AZ Alkmar (3,90) Juventus (2,05)

21.00: (2,05) Hapoel Ber Ševa (3,80) OFI (3,30)

*** kvote su podložne promenama