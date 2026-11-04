Lion zbog nediscipline tera 16-godišnjeg Srbina, jednog od najtalentovanijih igrača Evrope?
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 14:57
Bojan Zeković, brat Partizanovog prvotimca Aleksa, moraće možda da potraži novi klub. Ali neće tu imati problema
Svaki francuski skaut reći će vam vrlo jasno – Bojan Zeković je sa svojih 16 godina nešto najvrednije što slavni Olimpik iz Liona ima u svojoj akademiji. I jedan je od najvećih talenata Evrope u generaciji igrača rođenih 2010. godine. Međutim, francuski izvori isto tako će vas izvestiti da je Lion rešio da otera Zekovića iz kluba.
Razlog? Lokalni mediji nedvosmisleno navode – ponovljeni disciplinski prekršaji. Ne ulaze doduše u detalje, ali ako je Lion rešio da se odrekne najtalentovanijeg deteta verovatno je Zeković zaista preterao.
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Zato će možda morati da potraži novi klub, mada se čini da sa tim neće imati problem. Ugledni Ekip tvrdi da ga Monako prati već mesecima i da bi sada mogao da zabaci udicu. I navodno su u klubu već seli za sto, čisto da između sebe porazgovaraju o tome da li im je u timu baš neophodan momak sa očigledno upitnim ponašanjem. U Francuskoj klubovi mnogo vode računa o imidžu.
Svaki je naravno spreman da napravi ustupak kada se pojavi neki supertalentovan igrač, a Zeković, 187 centimetara visoki napadač, to svakako jeste. On je U17 reprezentativac Francuske, ponavljamo – po mnogima jedan od najtalentovanijih fudbalera Evrope u svom godištu i na svojoj poziciji. Nije nemoguće ni da se Lion predomisli, jer kako je Mozzart Sport rečeno tek sledeće nedelje će Bojanovi zastupnici biti na sastanku sa upravom kluba. Mada Ekip tvrdi da je upravi dojadilo, da nije pomoglo ni nekoliko upozorenja, pa ni jedna suspenzija.
Biće zanimljivo videti i kako će ceo ovaj problem da utiče na njegov reprezentativni status, jer u suprotnom teško da bi Srbija mogla do Zekovićevog “potpisa”.
Zeković je, dodajmo i to, rođeni brat Partizanovog fudbalera Aleksa Zekovića.