Makabi zvanično napustio Pionir

Izraelski timovi trenutno igraju svoje domaće utakmice na alternativnim lokacijama, u skladu sa trenutnom situacijom u tom regionu. Ova mera ima za cilj da osigura bezbednost i dobrobit igrača, članova stručnog štaba i navijača. Kako piše u saopštenju, Evroliga nastaviće pažljivo da prati razvoj situacije u regionu i da bude u kontaktu sa svim relevantnim stranama.

Jasno je da Makabi i Hapoel žele da igraju kod kuće jer im je domaća publika velika prednost, ali zasad promena neće biti. Što se tiče hale na Kipru, posle renoviranja koje je obavljeno prošle godine, dvorana ima oko 6.000 mesta, ali će na utakmicama Makbija biti dozvoljen ulazak najviše 5.000 gledalaca. I broj gostujućih navijača biće veoma ograničen, a svaki ulazak gostujuće publike zavisiće od odobrenja policije.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Na Kipru planiraju niz neuobičajenih procedura tokom utakmica. Navijačima neće biti dozvoljeno da unesu lične stvari u dvoranu, a objekat će biti predat policiji na upravljanje 24 sata pre svake utakmice. Od tog trenutka dvorana će biti zatvorena i pod policijskim nadzorom, dok će pristup biti dozvoljen Makabiju samo radi treninga. Takođe će biti odvojene tribine, a svako ko bude ulazio u dvoranu moraće da poseduje kartu i da bude označen kao navijač.

Kiprani će imati priliku da posle Evrobasketa 2025. godine gledaju i Evroligu u svojoj zemlji i odluka elitnog takmičenja da preseli Makabi tamo sigurno govori da na tom ostrvu postoji kakav-takav košarkaški napredak.

Što se Makabija tiče, taj tim je na skoru 2-7 posle devet kola, a u narednoj rundi, preciznije u petak, dolazi u Beograd na megdan Partizan Mozzart Betu. Valja reći da se pre osam dana nije lepo proveo protiv Crvene zvezde kada je poražen sa 20 razlike.

EVROLIGA - 10. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Sreda

20.45: (2,40) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (1,70)

Četvrtak

18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)

19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)

19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)

20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)

20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama