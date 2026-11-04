Partizanov život na ivici: Poluvreme panike, pa šetnja kroz Valjevo

Ali, kao što se videlo, recimo, u Nišu pre desetak dana, svaki put kada počne da mu gori pod nogama, tim Partizana izgubi prisebnost i upada u panični mod. Bilo je tako i danas u Valjevu, kada je domaćin poveo samo što se lopta zakotrljala s centra. Budućnost je povela u 4. minutu golom Aleksića posle konfuzije u odbrani crno-belih i taj rezultatski zaostatak, loš teren, svi problemi koji mesecima prate Partizan... Sve to zajedno uvelo je Parni valjak momentalno u nervozu, koja je rasla kako je koji minut prolazio.

Momci koji nisu prošli kao mlađi srpsko-crnogorske oranice nikako se nisu snalazili po terenu koji je postajao sve teži za igranje kako je utakmica odmicala. Lopta većinu nije slušala, trio Baba, Zeković, Lima nije uspeo da skupi više od pet tačnih dodavanja... U takvoj drami čak i kolosalne šanse Partizan nije uspevao da iskoristi. Samo Milan Vukotić, a makar njemu igranje po lošim „zelenim tepisima“ nije nepoznato, promašio je dva zicera iz srca šesnaesterca, u drugom slučaju je pogodio stativu.

Zapretila je i Budućnost još jednom iz kontre u prvom poluvremenu, znali su njeni igrači da je Partizan najranjiviji po bokovima i tu su gledali da „udare“ kada god bi mogli.

Video je Stanojević na kraju poluvremena da je đavo odneo šalu i odmah je na teren poslao Žea, Čumića i Samsona. I sve se vrlo brzo promenilo. Štaviše, za pet minuta, od 53. do 57. Partizan je postigao tri gola: Že, pa Zubairu te Kojzek i utakmica je ušla u mirne vode. Posle toga je i Stefan Mitrović pogodio glavom na centaršut Vukotića za 4:1, da ne bude baš nikakve drame u finišu utakmice.

Prvo poluvreme panika, pravi Partizanov život na ivici posle debakla u prvenstvu i ispadanja sa evropske scene. Ipak, u drugom delu – pesma. Za prolaz kroz Valjevo.

BUDUĆNOST KRUŠIK – PARTIZAN 1:5 (1:0)

/Aleksić 4 - Že 52, Zubairu 54, Kojzek 57, Mitrović 66, Čumić 90/

Stadion: SRC Krušik

Sudija: Andrija Stojanović

BUDUĆNOST KRUŠIK: Milinković – Obućina, Jović, Pajović (od 60. Ašković), Cmiljanović – Pavić, Otašević – Tušanović (od 72. Stanojević), Sofronić, Martinović (od 72. Stojanović) – Aleksić (od 72. Demirović).

PARTIZAN: Krunić – Đurđević (od 46. Samson), Lima, Mitrović, Milovanović – Baba (od 70. Alilović), Zeković (od 46. Že) – Zubairu (od 77. Lekić), Kostić (od 46. Čumić), Vukotić – Kojzek.