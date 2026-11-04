UEFA koeficijenti: Zvezda od sutra kreće da raste

Podsetimo, ne tako davno, klub iz Ljutice Bogdana držao je 35. mesto na Uefinoj rang listi, što mu je bio daleko najbolji plasman u ovom veku. Isto tako, domaći šampionat kotirao se kao 11. u Evropi. Ni jedno ni drugo nije bilo naročito realno - reći će mnogi. I verovatno će biti u pravu. Međutim, to je sada svakako daleko iza nas. Aktuelni momenat pomalo podseća na period od pre desetak godina, kada su i Crvena zvezda i Srbija (treba reći uz ozbiljnu podršku Partizana) počinjali da se probijaju ka evropskom vrhu.

Trenutna situacija Srbije, iliti Mozzart Bet Superlige (29. pozicija), nije dobra. Izgleda za skorašnji napredak nema, neće ga ni biti dok se makar Partizan ne vrati na nekadašnji nivo i počne ozbiljnije da doprinosi u Evropi. Da ne pričamo o nekom trećem klubu... S druge strane, bez obzira na pad od skoro 30 mesta (trenutno je 63), Crvena zvezda ima dosta dobru podlogu da se vrati u TOP 50, pošto je u dve sezone pre tekuće 'prihodovala' 22,5 bodova.

Naravno, uslov svih uslova je da već od sutra počne da zarađuje nove.

NAPOMENA: Zvezdine pozicije na UEFA rang listi u poslednjih deset godina

Za one što su zaboravili, da podsetimo: samim ulaskom u Ligu konferencije crveno-beli su inaksirali dva i po boda (2,50) koje prvo moraju da 'odbrane' kako bi dalje nastavili da 'kaleme'. Remijem protiv Kopenhagena odbranjen je jedan bod. Pobedom protiv Inter Eskaldesa (Andora) naš predstavnik brani preostalih 1,50, zarađuje 0,50 i pomera se napokon s mrtve tačke - ide na 3,00 boda.

Daleko će to i dalje biti od ozbiljnog učinka, no treba imati na umu da će Zvezda do kraja ligaškog dela imati još tri utakmice (Iberija, Gent i Trabzon) i lepu šansu da se plasira u nokaut fazu, gde će takođe (protiv timova ravnih sebi, ili slabijih) imati priliku da dalje nadograđuje koeficijent.