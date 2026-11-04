UEFA koeficijenti: Zvezda od sutra kreće da raste
Vreme čitanja: 3min | sre. 04.11.26. | 13:56
Srpski prvak jeste pao za skoro 30 mesta u odnosu 2022. godinu, ali tekuću sezonu može da iskoristi da dobro 'nabilduje' bodovni saldo
Ostala je Crvena zvezda bez ozbiljnih finansijskih sredstava onog momenta kada je u dvomeču sa Hapoel Ber Ševom izgubila sve šanse da se nađe u Ligi šampiona. Posebno je zvezdaše zabolelo onih 1:5 u Plzenju (nakon 3:0 na Marakani), što je bio znak da srpski prvak neće igrati ni Ligu Evrope, međutim u tom padu u treći rang evropskog fudbala moglo je da se pronađe i ponešto pozitivno - takoreći mala doza sreće u nesreći.
Konkretno i ovim sledom: slabije takmičenje - više rivala po meri - veći broj bodova za UEFA rang listu. Jer činjenica da je crveno-belima u poslednje dve godine iz obračuna ispalo zbirno 25 bodova (za sezonu 2020/21 deset; za sezonu 2021/22 čak 15) dovela je do ozbiljnog pada na tabeli najuspešnijih klubova Starog kontinenta; usled toga Zvezda je u ozbiljnoj opasnosti da izgubi status nosioca u završnim rundama kvalifikacija za Ligu šampiona, dok je drastičan pad Srbije na listi nacionalnih koeficijenata doveo do toga da ovdašnji prvak bitku za elitno takmičenje započne od prvog kola.
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Podsetimo, ne tako davno, klub iz Ljutice Bogdana držao je 35. mesto na Uefinoj rang listi, što mu je bio daleko najbolji plasman u ovom veku. Isto tako, domaći šampionat kotirao se kao 11. u Evropi. Ni jedno ni drugo nije bilo naročito realno - reći će mnogi. I verovatno će biti u pravu. Međutim, to je sada svakako daleko iza nas. Aktuelni momenat pomalo podseća na period od pre desetak godina, kada su i Crvena zvezda i Srbija (treba reći uz ozbiljnu podršku Partizana) počinjali da se probijaju ka evropskom vrhu.
Trenutna situacija Srbije, iliti Mozzart Bet Superlige (29. pozicija), nije dobra. Izgleda za skorašnji napredak nema, neće ga ni biti dok se makar Partizan ne vrati na nekadašnji nivo i počne ozbiljnije da doprinosi u Evropi. Da ne pričamo o nekom trećem klubu... S druge strane, bez obzira na pad od skoro 30 mesta (trenutno je 63), Crvena zvezda ima dosta dobru podlogu da se vrati u TOP 50, pošto je u dve sezone pre tekuće 'prihodovala' 22,5 bodova.
Naravno, uslov svih uslova je da već od sutra počne da zarađuje nove.
NAPOMENA: Zvezdine pozicije na UEFA rang listi u poslednjih deset godina
Za one što su zaboravili, da podsetimo: samim ulaskom u Ligu konferencije crveno-beli su inaksirali dva i po boda (2,50) koje prvo moraju da 'odbrane' kako bi dalje nastavili da 'kaleme'. Remijem protiv Kopenhagena odbranjen je jedan bod. Pobedom protiv Inter Eskaldesa (Andora) naš predstavnik brani preostalih 1,50, zarađuje 0,50 i pomera se napokon s mrtve tačke - ide na 3,00 boda.
Daleko će to i dalje biti od ozbiljnog učinka, no treba imati na umu da će Zvezda do kraja ligaškog dela imati još tri utakmice (Iberija, Gent i Trabzon) i lepu šansu da se plasira u nokaut fazu, gde će takođe (protiv timova ravnih sebi, ili slabijih) imati priliku da dalje nadograđuje koeficijent.
Teoretski gledano - ali i iskustveno, uzimajući u obzir prve dve sezone odigrane po ovom sistemu - Crvena zvezda bi trebalo da osigura plasman u 24 sa sedam bodova. To bi značilo još pobede protiv Inter Eskaldesa i Iberije. Primera radi, sa sedam bodova i gol-razlikom minus tri, TSC je prošao 2024. Godinu dana kasnije šest ekipa imalo je isti taj učinak - četiri su prošle, dve ispale.
Ukoliko bi ligaški deo sezone u LK završila sa sedam bodova, četa Alberta Rijere inkasirala bi ukupno 5,00 koeficijentnih poena za UEFA rang listu. A onda malo sreće na žrebu, još dva-tri koraka u nokaut fazi i - bio bi to dvocifren učinak. U rangu prethodna dva. Dovoljno za skok za makar pet-šest pozicija. Možda i više. Ono što bi potom Zvezdi dodatno išlo naruku jeste podatak da na proleće gubi samo 4,00 boda iz sadašnjeg petogodišnjeg obračuna.