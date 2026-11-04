Stanojević: Jako sam razočaran kako smo ušli u utakmicu

Kada Partizan u Mozzart Bet Kupu Srbije pobedi trećeligaša sa 5:1, to nije iznenađenje, niti nešto neočekivano, ali kada gubi na poluvremenu, to je stvar koja pali crveni alarm.

Crno-beli su pobedili Budućnost Krušik sa 5:1 u Valjevu i prošli su u osminu finala najmasovnijeg takmičenja, ali je i treneru Aleksandru Stanojeviću prvi utisak kako je njegov tim izgledao u prvih 45 minuta, koje su izgubili sa 1:0.