Stanojević: Jako sam razočaran kako smo ušli u utakmicu
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Vreme čitanja: 1min | sre. 04.11.26. | 15:00
„To ćemo rešavati“, poručio trener Partizana
Kada Partizan u Mozzart Bet Kupu Srbije pobedi trećeligaša sa 5:1, to nije iznenađenje, niti nešto neočekivano, ali kada gubi na poluvremenu, to je stvar koja pali crveni alarm.
Crno-beli su pobedili Budućnost Krušik sa 5:1 u Valjevu i prošli su u osminu finala najmasovnijeg takmičenja, ali je i treneru Aleksandru Stanojeviću prvi utisak kako je njegov tim izgledao u prvih 45 minuta, koje su izgubili sa 1:0.
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„Mnogo smo loše ušli utakmicu, jako sam razočaran zbog toga i to ćemo rešavati. Ostalo je bilo dobro, pokazali su karakter, maksimalno su bili fokusirani i srećan sam i zadovoljan“, rekao je Stanojević u kameru Arene Sport posle utakmice u Valjevu.
Bez obzira što je Budućnost na kraju ubedljivo izgubila, pričaće se u Valjevu o prvom poluvremenu ove utakmice.
„Jeste na kraju realno da Partizan prođe dalje, možda je malo nerealan rezultat, ali kada vodiš na poluvremenu... Jeste realan odnos snaga, velika je razlika u dva ranga takmičenja, pre svega u fizičkom delu. Mogu da budem zadovoljan prvi poluvremenom, to je model igre kojem težimo“, ocenio je trener Budućnosti Igor Stojaković.