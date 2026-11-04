Potres u australijskom fudbalu: Reprezentativci tužili Savez zbog neisplaćenih zarada
Vreme čitanja: 3min | sre. 04.11.26. | 14:24
Sindikat profesionalnih fudbalera (PFA) je u ime fudbalera i fudbalerki predao tužbeni zahtev Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa, kojim od krovne organizacije potražuje milione dolara od marketinga, prodatih ulaznica, TV prava i korporativnih ugovora
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sidneja)
Potres do sada nezapamćenih razmera žestoko je uzdrmao australijski sport, a u epicentru se nalaze najbolji fudbaleri i fudbalerke ove zemlje. Članovi obe seniorske reprezentacije – popularno nazvani Sokerusi i Matilde – pokrenuli su zajedničku tužbu protiv Fudbalskog saveza Australije (FA) pred Vrhovnim sudom Novog Južnog Velsa, jedne od šest australijskih saveznih država.
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Kako saznaje novinska agencija AAP, Sindikat profesionalnih fudbalera (PFA) je u ime reprezentativaca predao tužbeni zahtev kojim potražuje od krovne organizacije australijskog fudbala milione dolara, na ime navodno neisplaćenih zarada.
Tužba koja je za mnoge odjeknula potpuno neočekivano, epilog je dubokog finansijskog jaza u vezi sa raspodelom komercijalnih prihoda Fudbalskog saveza Australije.
Naime, Sindikat namerava da pred sudom dokaže da FA prema fudbalerima i fudbalerkama koji brane boje nacionalnog tima ne ispunjava obaveze iz kolektivnog ugovora potpisanog 2023. godine.
Kako navodi australijsko izdanje Dejli telegrafa, srž sukoba nije u neisplaćenim osnovnim platama, već u spornoj proceni vrednosti i isplati bonusa od jednog od glavnih sponzora. Kako kažu, reč je o sedmocifrenom dolarskom iznosu.
List dalje objašnjava da na osnovu aktuelnog kolektivnog ugovora, reprezentativcima garantovano pripada između 18 i 20 odsto svih prihoda ostvarenih pod okriljem brendova Sokerusa i Matildi. Kaže se da igrači navodno imaju i direktan procenat od prodaje karata za seniorske mečeve, TV prava i velikih korporativnih ugovora.
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Tužba je inače pokrenuta u izuzetno nezgodnom času za čelnike Saveza. Naime, australijski mediji podsećaju da sudski proces dolazi u trenutku kada je FA zabeležio uzastopne rekordne gubitke od ukupno 23,6 miliona dolara, i to na manje od godinu dana pre isteka važećeg kolektivnog ugovora za reprezentativce, u septembru 2027.
Pravni rat reprezentativaca i Saveza podelio je i ovdašnju javnost. Nekadašnja zvezda ženske selekcije Australije Liza De Vana oštro je osudila aktuelni tim porukom na društvenim mrežama da su fudbaleri i fudbalerke „nezahvalni i vođeni isključivo pohlepom“.
Sličan stav izneo je i bivši reprezentativac Robi Slejter, nazvavši tužbu „moralno pogrešnom“ u vremenu kada se stanovništvo Australije suočava sa ozbiljnom ekonomskom krizom i stalnim rastom troškova života.
S druge strane, reprezentativci su dobili snažnu podršku od raznih udruženja za zaštitu prava sportista, koja ovaj problem ocenjuju kao simptom dubljih sistemskih propusta u sportu, a na stranu igrača stala je i Asocijacija fudbalskih navijača Australije (FSAA).
Iz Fudbalskog saveza Australije pokušavaju da spuste loptu i umanje značaj procesa pred Vrhovnim sudom, tvrdeći da je čitav slučaj povezan sa poverljivim postupkom koji se vodi pred Nacionalnom komorom za rešavanje sporova (NDRC). Kako tvrde, uloga suda svedena je samo na izdavanje obavezujućih naloga za dostavljanje dokumentacije.
Nasuprot njima, iz Sindikata profesionalnih fudbalera (PFA) odbili su da komentarišu postupak koji je u toku.
Sve ovo će se nesumnjivo odraziti i na predstojeće utakmice obe reprezentacije – Sokerusi sredinom novembra putuju na bliskoistočnu turneju gde će igrati prijateljske mečeve protiv Katara i Jordana, dok Matilde krajem novembra i početkom decembra očekuje dvomeč protiv Kolumbije na domaćem terenu.
U svakom slučaju, sudska tužba australijskih reprezentativaca protiv saveza zbog neisplaćenog novca je jedinstvena u svetu fudbala, naročito bez prethodno organizovanih protestnih akcija ili bojkota, kao što je bio slučaj s muškim reprezentacijama Francuske 2022. i Danske 2018, ali su u oba ova slučaja u pitanju bili marketinški ugovori za korišćenje likova i imena igrača u reklamne svrhe.
Piše: Branko CVETOJEVIĆ