Potres u australijskom fudbalu: Reprezentativci tužili Savez zbog neisplaćenih zarada

Kako saznaje novinska agencija AAP, Sindikat profesionalnih fudbalera (PFA) je u ime reprezentativaca predao tužbeni zahtev kojim potražuje od krovne organizacije australijskog fudbala milione dolara, na ime navodno neisplaćenih zarada.

Tužba koja je za mnoge odjeknula potpuno neočekivano, epilog je dubokog finansijskog jaza u vezi sa raspodelom komercijalnih prihoda Fudbalskog saveza Australije.

Naime, Sindikat namerava da pred sudom dokaže da FA prema fudbalerima i fudbalerkama koji brane boje nacionalnog tima ne ispunjava obaveze iz kolektivnog ugovora potpisanog 2023. godine.

Kako navodi australijsko izdanje Dejli telegrafa, srž sukoba nije u neisplaćenim osnovnim platama, već u spornoj proceni vrednosti i isplati bonusa od jednog od glavnih sponzora. Kako kažu, reč je o sedmocifrenom dolarskom iznosu.

List dalje objašnjava da na osnovu aktuelnog kolektivnog ugovora, reprezentativcima garantovano pripada između 18 i 20 odsto svih prihoda ostvarenih pod okriljem brendova Sokerusa i Matildi. Kaže se da igrači navodno imaju i direktan procenat od prodaje karata za seniorske mečeve, TV prava i velikih korporativnih ugovora.

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Tužba je inače pokrenuta u izuzetno nezgodnom času za čelnike Saveza. Naime, australijski mediji podsećaju da sudski proces dolazi u trenutku kada je FA zabeležio uzastopne rekordne gubitke od ukupno 23,6 miliona dolara, i to na manje od godinu dana pre isteka važećeg kolektivnog ugovora za reprezentativce, u septembru 2027.

Pravni rat reprezentativaca i Saveza podelio je i ovdašnju javnost. Nekadašnja zvezda ženske selekcije Australije Liza De Vana oštro je osudila aktuelni tim porukom na društvenim mrežama da su fudbaleri i fudbalerke „nezahvalni i vođeni isključivo pohlepom“.

Sličan stav izneo je i bivši reprezentativac Robi Slejter, nazvavši tužbu „moralno pogrešnom“ u vremenu kada se stanovništvo Australije suočava sa ozbiljnom ekonomskom krizom i stalnim rastom troškova života.