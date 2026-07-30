Roganović pričao Italijanima: Andrej Kostić je kao Hari Kejn

Zato su sa portala Milan News kontaktirali Milana Roganovića, beka Partizana, da priča o dojučerašnjem saigraču, da ga bliže predstavi navijačima rosonera.

„Pre svega, on je predivna osoba i sjajan fudbaler. Podseća me na Harija Kejna, zato što je lažna devetka, koja voli da se spusti niže i da učestvuje u izgradnji akcije, a onda da je završi ispred gola. Otišao je u Milan da bi se dalje razvijao i da bi pokazao koliko vredi. Ubeđen sam da će se dobro snaći“, pričao je Roganović.

Za crnogorskog beka nema dileme da će Kostić biti zapažen igrač u Milanovom dresu.

„Andrej će doći do neophodnog iskustva, ali po mom mišljenju on već ima kvalitete neophodne da bi igrao na tom nivou. On je momak koji naporno radi svakog dana i siguran sam da će doneti mnogo toga dobrog Milanu. Ubeđen sam da će ostaviti trag u klubu“.

Posebno Italijane fascinira što Kostić tuče na gol čim mu se ukaže u vidokrugu. Samopouzdanja mu ne nedostaje.

„Apsolutno. Andrej ima izuzetan šut sa svih distanci i gladan je golova. Bilo da je u šesnaestercu ili van njega, uvek gleda ka golu. Šutira praktično iz svih pozicija na terenu“.

Veruje Roganović da će doskorašnji napadač Partizana ući u krug najvećih crnogorskih asova, u kojem su Savićević, Mijatović, Jovetić, Vučinić, Savić...

„Da, ubeđen sam da može da bude (uz njih, prima.aut). Uči i dalje od igrača kao što su Jovetić, Savić i ako nastavi da radi, napraviće velike stvari. Fizički i mentalno je već spreman, ima sve što mu je potrebno da bi ostavio trag. Jedini aspekt na kojem mora još da radi je taktički, ali Milan će mu omogućiti sve da bi napredovao“.

Ako Andrej Kostić ostane uz seniore Milana i ako dobije šansu, Roganović mu prognozira...

„Između 10 i 15 golova u sezoni, ako bude igrao redovno“.