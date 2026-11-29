Naslonivši se na tu njegovu izjavu, novinari su uoči utakmice sa Omonijom u Ligi Evrope još jednom podsetili na slučaj Dušana Vlahovića, što je Spaletija razbesnelo. Ipak, u Italiji ne prolazi ispod radara da je srpski napadač već na dvocifrenom učinku te da odgovara profilu napadača kakav trener Juventusa pominje. Nije promaklo ni legendi Juventusa Đanluki Zambroti, koji nije mogao da se ne dotakne Bešiktašovog centarfora uoči današnjeg meča između Koma i Juventusa.

"Spaletijevi komentari nisu došli slučajno; poslao je poruku klubu i verovatno razgovarao sa upravom. U januaru će tražiti klasičnu "devetku", jer ni Kolo Muani ni Voltemade ne odgovaraju. Ipak, treba da vidimo koji igrač može da stigne i po kom modelu će se raditi posao", rekao je Zambrota u razgovoru za Gazeto delo Sport.

U italijanskim medijima se kao jedna od želja Juventusovog trenera pominje Đanluka Skamaka, koji u prvoj polovini sezone ne blista. S druge strane, Vlahović, kojeg dugogodišnji desni bek reprezentacije Italije tokom intervjua za milanski list na pomen priče o centarforima nije mogao da zaobiđe, trenutno je drugi strelac turskog prvenstva sa 11 golova...

"Skamaka ne igra mnogo u Atalanti, a Spaleti ga poznaje iz reprezentacije. Tužan sam dok gledam Vlahovića na 11 golova u turskoj Superligi: Bešiktaš i Italijano su mu omogućili da igra mirno, bez prevelikog pritiska. Ovakva promena u učinku ukazuje na to da u Juventusu nešto ne funkcioniše", konstatuje bivši defanzivac Milana, Barselone, Barija, ali i - Koma.

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I zbog toga mu je teško da se opredeli za jedan klub u derbiju 13. kola Serije A. Jer u Komu je ponikao, u Juventusu proveo najveći deo karijere...

"Komo je favorit, u utakmicu ulazi sa bolje pozicije, a da ne budemo crni proroci: ima pet bodova prednosti i treći je na tabeli za Ligu šampiona. Biće teško za Juventus: Fabregas nikada nije izgubio na Sinigalji, štaviše, dobio je svaku utakmicu osim remija protiv Rome. Ipak, Juve je pokazao napredak, čak i ako poslednjih nekoliko mečeva nisu bili teški."

Komo je dobio poslednja dva međusobna susreta, a treći vezani poraz protiv istog rivala stavio bi Juventus u nezgodnu poziciju. Čak mu ni remi 'ne paše' previše, jer mu je lider Lacio već 14 bodova daleko, a večerašnji protivnik, iako tek na petom mestu, ima pet bodova više...

"Svakako ne mogu sebi da priušte da izgube još bodova protiv Koma: rizikovali bi čak i da moraju da gledaju iza sebe. Najvažnije je da je Juventus počeo više da postiže golove uprkos Spaletijevom insistiranju na klasičnoj 'devetki'. Moraće da odigraju opreznu utakmicu."

I zato, novi kiks nikako nije poželjan, jer pritisak je ionako odavno već nesnosan.

"Biću iskren: u Juventusu si pod pritiskom svakog dana. Morate ponovo da pronađete taj identitet, svest o tome da igrate za jedan od najjačih timova u Italiji i na svetu. Ne smete da se plašite poslednjeg atoma snage.“

Ipak, Juventusova prednost mogla bi da bude svežina.

"Spaleti je napravio dosta rotacija u Ligi Evrope, imaće mnogo odmornih startera, a Fabregas će očekivati Juventus željan rezultata: neće biti lako, čak i ako je Komo delovao malo fizički iscrpljeno. Uvek igraju sa istim igračima.“

Među 22 startera ne očekuje se mnogo italijanskih fudbalera...

"Najjači timovi Serije A daju veoma malo igrača reprezentaciji, pa je malo Azura naviklo da igra utakmice na vrhunskom nivou. To je problem koji mora da se reši, zato hajde da krenemo od toga. Sam Komo pokušava da dovede italijanske talente kako bi ih razvijao. Zatim, kao što Kjelini kaže, mladi Italijani koštaju pet do deset puta više od stranaca. Zašto se ne bi razmotrio način da se taj prelaz olakša, možda kroz poreske olakšice? U savezu, zajedno sa Đanfrankom Zolom, Ranijerijem, Višidijem, Perotom i Điđijem Milanijem, privodimo kraju projekat za mlade igrače uzrasta od 5 do 14 godina, kako bismo im dali alate da isplivaju i napreduju. Ali rezultati neće biti trenutni", zaključio je Zambrota.

SERIJA A – 13. KOLO

Petak

Venecija - Bolonja 0:0

Subota

Frozinone - Parma 3:0 (0:0)

/Bobček 55, 61, 79/

Torino - Lacio 1:2 (0:2)

/Adams 62 - Provstgor 42, Isaksen 44/

Inter - Đenova 4:0 (3:0)

/Martinez 29, Tiram 40, 54, Sučić 45+3pen/

Nedelja

12.30: (2,85) Udineze (3,65) Fjorentina (2,30) MOZZART RELAX

15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65) MOZZART RELAX

18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX

20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX

20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama