O tome koliko je transformisao čitav klub govori podatak da je pre njegovog dolaska, u periodu od 2016. do 2020, Palmeiras promenio čak deset trenera. Bilo je tu respektabilnih imena poput Luisa Felipea Skolarija i Mana Menezesa, ali niko od njih nije doneo ono što i čovek koji je bio četvrti izbor za klupu jednog od brazilskih velikana.

Krajem 2020, kad je Palmeiras tražio novog šefa struke nakon odlaska Andreja Lopesa, u opticaju su bili Migel Anhel Ramirez, Horhe Sampaoli i Gabrijel Hajnce. Svi su ih redom odbijali. Nemajući kud, čelnici kluba okrenuli su se malo poznatom Portugalcu na klupi PAOK-a, koji je mesec dana ranije eliminisao Benfiku u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Niko nije mogao da pretpostavi da će od tog momenta krenuti jedna od najdominantnijih fudbalskih era ikad viđenih u Južnoj Americi.

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Sa sinoćnjim trofejom u Libertadoresu, Palmeiras je došao do 11. trofeja u eri Abela Fereire. Nema potrebe da spominjemo da to nikome u istoriji kluba nije pošlo za rukom.

“Radim ono u šta verujem, ali sam početkom ove godine obećao sebi da ću više uživati i želim to da podelim sa vama. Sinoć oko pola deset bio sam nervozan i pod stresom. Postoje stvari koje me opuštaju, a pecanje je jedna od njih. U sklopu hotela nalazilo se jezero. Između pola deset i pola jedanaest upecao sam jednu ribu i pomislio da mi je to sasvim dovoljno i da mogu da se povučem. Bio sam u društvu ljudi iz našeg osoblja – ne mislim na stručni štab, već na druge izuzetno važne članove tima.”

Još jedna stvar koja se često zanemaruje u njegovom trenerskom radu, zato što je, dabome – bunkeraš i kukavica, jeste to da su kroz njegove ruke prošla čak 44 igrača iz klupske akademije. Neki od njih su Endrik i Vilijan Estevao, od čijih prodaja je klub inkasirao 92.500.000 evra. Uprkos tome, treneri u brazilskoj ligi su ga optuživali da je u Brazil doneo “evropsku aroganciju” i “kolonizatorski stav” zbog toga što je otvoreno ukazivao na taktičko zaostajanje lige, haotičan kalendar i amaterizam u organizaciji brazilskog fudbala.

Po tome što nema dlaku na jeziku i spreman je da govori otvoreno, mnogi ga porede sa Žozeom Murinjom. I nije nikakva tajna da je Abel proučavao metode rada Gospodina Posebnog. I to još dok je bio igrač u Sportingu. Pratio je uspon Murinja u Portu, slao poznanike da posmatraju njegove treninge i redovno zvao prijatelje koji su igrali za Porto kako bi iz prve ruke saznao kako izgleda priprema utakmice i vođenje svlačionice.

Sedam godina kasnije, kao igrač Sportinga, sa samo 32 godine, zbog čestih problema sa povredama morao je da završi karijeru i od tada kreće ono što gledamo danas. Mic po mic, preko B timova Sportinga i Brage (posle je dve godine vodio prvi tim) i PAOK-a, stigao je do statusa jednog od najboljih trenera u Južnoj Americi.

Jedini put kad je bio na udaru navijača bilo je 2023. godine, kad je tajno pregovarao sa katarskim Al Sadom. Predugovor je bio takav da jednostavno nije mogao da ga odbije, ali se ubrzo predomislio i popio tužbu. Al Sad je zahtevao odštetu od oko 5.000.000 evra i na kraju je Palmeiras preuzeo teret nagodbe na sebe. To je bio jedini put da je klub ispaštao zbog njega. Ali opet, šta je 5.000.000 evra naspram onoga što im je doneo? Činjenicu da je od kluba koji je lutao napravio najveću silu izvan evropskog fudbala.