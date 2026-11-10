Nevolje za Alimpijevića: Beka čeka pauza posle operacije
Vreme čitanja: 1min | uto. 10.11.26. | 16:22
Srpski stručnjak neće moći da računa na Džejlena Novela
Dobio je Dušan Alimpijević pojačanje u spoljnoj liniji u vidu Lonija Vokera, ali je zato ostao bez Džejlena Novela.
Klub iz Istanbula saopštio je da je Portorikanac podvrgnut operaciji nakon što je doživeo prelom nosa. Navodi se da će bek Bešiktaša odsustvovati sa terena sve dok se ne završi proces rehabilitacije.
Izabrane vesti
Ovo je veliki udarac za crno-bele jer je nekadašnji NBA igrač bio veoma bitan za napadačku produkciju Bešiktaša. Novel je u dosadašnjem toku sezone u Evroligi beležio prosečan učinak od 11,3 poena, 2,7 skokova i 2,2 asistencije, uz 47,8 uspešnosti za dva poena, odnosno 27,3 posto učinka sa distance.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Crno-beli su trenutno na učinku od četiri pobede i šest poraza u elitnom takmičenju, a može se reći da im se ovaj peh dogodio pred gostovanje u kojem su mogli da trijumfuju.
Bešiktaš u petak od 20.30 ide na megdan Asvelu, timu koji i te kako može da savlada u Lionu. Posle toga slede utakmice sa Realom i Partizan Mozzart Betom i sigurno da će učinak Novela faliti u nadolazećim mečevima.