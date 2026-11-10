Nevolje za Alimpijevića: Beka čeka pauza posle operacije

Ovo je veliki udarac za crno-bele jer je nekadašnji NBA igrač bio veoma bitan za napadačku produkciju Bešiktaša. Novel je u dosadašnjem toku sezone u Evroligi beležio prosečan učinak od 11,3 poena, 2,7 skokova i 2,2 asistencije, uz 47,8 uspešnosti za dva poena, odnosno 27,3 posto učinka sa distance.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Crno-beli su trenutno na učinku od četiri pobede i šest poraza u elitnom takmičenju, a može se reći da im se ovaj peh dogodio pred gostovanje u kojem su mogli da trijumfuju.

Bešiktaš u petak od 20.30 ide na megdan Asvelu, timu koji i te kako može da savlada u Lionu. Posle toga slede utakmice sa Realom i Partizan Mozzart Betom i sigurno da će učinak Novela faliti u nadolazećim mečevima.