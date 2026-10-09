Baštensko crevo, Federer, Anri, sada i Embape: Kompanija koja je uzdrmala tržište sportske opreme...

Francuz je na kraju ipak izabrao drugi pravac. Njegov odlazak iz Najkija simbolizuje trend među vodećim sportistima koji žele veći uticaj i vlasnički udeo u brendovima. Empabe je od devete godine bio zaštitno lice kompanije Najk, koja je sa njim potpisala ugovor dok je još bio dete. Međutim, ni 20-godišnja saradnja ga nije sprečila da pređe u tabor protivnika slavnog brenda.

Samo dva dana nakon što je objavio da je potpisao sa švajcarskim brendom On, Empape se na utakmici pojavio u Najki patikama. Ipak, ne na očigled, budući da su njegove prepoznatljive kopačke bile skroz bele boje i bez vidljivog Najki znaka. Međutim, nije bilo tako teško prepoznati da se radi o čuvenom Najki Merkurijal modelu.

Zašto Embape i dalje nosi Najki?

Razlog je taj što On još uvek nema gotov model bilo kojih kopački. Švajcarski brend sportske obuće i odeće tek počinje prodor u svet fubala, a očekuje se da će njegove prve komercijalne kopačke biti lansirane tek sledeće godine. Bez obzira na to, Embape se 25. septembra pojavio u kopačkama brenda On, doduše samo u video-igri EA Sports FC 2027…

Kompanija On je u saopštenju navela da će Embape biti u samom srcu fudbalskog putovanja brenda, spajajući jednog od igrača koji obeležavaju fudbalsku eru sa jednim od najinovativnijih brendova sportske opreme.

“On će raditi direktno sa timovima za razvoj proizvoda u kompaniji On, ugrađujući vrhunsku perspektivu u razvoj i testiranje buduće fudbalske obuće i odeće. Takođe će postati globalni ambasador kompanije On, čime se partnerstvo širi izvan samog fudbala na kretanje, performanse i savremeni dizajn“.

Embape takođe nije krio uzbuđenje oko novog angažmana:

“Ono što me je od početka privuklo kompaniji On bila je prilika da zajedno stvorimo nešto potpuno novo što će pomoći u oblikovanju fubala budućnosti. Želim da donesem iskustvo i perspektivu u ono što stvaramo, da pomeram granice mogućeg kroz inovacije i da uvek ostanem veran radosti koju fudbal donosi. Delimo zajednički san i ovo je samo početak“.

Kompanija On osnovana je u Švajcarskoj 2010. godine. Bivši švajcarski šampion u “Ajronmen“ takmičenjima na najsnažnije ljude, ali i osnivač brenda Olivije Bernhard, imao je viziju da stvori patike za trčanje sa potpuno novim i drugačijim osećajem. Inspiraciju je dobio ni manje ni više, nego u baštenskom crevu. Uzeo je komad i pričvrstio ga za đon Najkijevih patika i shvatio da je upravo to amortizacija koju želi na svom modelu. Kada se patika približila onome što je zamislio u pogledu performansi, Bernhard ju je odneo u srca najvećih industrija i predstavio je Adidsasu, Pumi, naravno i u samom Najkiju, koji su mu tokom karijere i bili sponzori. Jedan za drugim su ga odbili…

Međutim, odbijanja nisu poljuljala Bernhardov plan. Umesto toga, odlučio je da sve uradi sam i izgradi od temelja novu kompaniju. Udružio se sa stručnjacima iz MekKinlija Davidom Alemanom i Kasparom Kopetijem, koji su delili njegovu strast prema sportu. Dogovor je bio da svaki od njih uloži po 150.000 dolara i sa kapitalom od 450.000 krenu u put proizvodnje. Ipak, problem je bio što Bernhard u tom trenurtku ima ideju, ali nema dovoljno kapitala. Rešen je zajedničkim snagama i uz pozajmicu su pokrenuli kompaniju On.

Partnerstvo sa teniskom legendom Rodžerom Federerom bilo je nasumnjivo ključni trenutak eksplozivnog rasta, koji je podigao prepoznatljivost brenda na potpuno novi nivo. Nakon što je sam kupio par patika, kontaktirao je tim koji stoji iza kompanije. Večera u Cirihu je na kraju dovela do toga da se Federer 2019. godine pridruži kompaniji, prvo kao investitor sa 50.000 dolara i akcionar, a zatim i kreativni partner u liniji “Roger“.

Njegova prisutnost je omogućila kompaniji On da stekne globalnu vidljivost izvan sektora trčanja i da se proširi na tenis. Dve godine kasnije, usledila je inicijalna javna ponuda akcija, kojom je prikupljeno 746.000.000 dolara, a brend On je postao pozicioniran kao premijum proizvod. Finansijski rezultati kompanije za 2025. zabeležili su rast od 30 odsto, tačnije neto prodaju od tri i po milijarde dolara godišnje.

Međutim, ulazak kompanije On u fudbal predstavlja verovatno najsmeliji potez u ne tako dugoj istoriji švajcarske firme. U okviru ovog širenja angažovali su i bivšu zvezdu Francuske i Arsenala Tijerija Anrija kao direktora fudbalskog sektora. Anri je tajno radio na toj funkciji od 2025. godine i odigrao ključnu ulogu u dovođenju Kilijana Embapea. Legendarni Francuz će imati funkciju u strateškom razvoju kompanije On u fudbalu, od odnosa sa proizvodima i sportistima, do načina na koji On pristupa kulturi i budućnosti sporta.

“Izgradnja nečeg novog u fudbalu zahteva smeo i originalan pristup. Tokom prošle godine sam iz prve ruke video radoznalost i pažnju posvećenu detaljima koju tim u Onu posvećuje tom procesu. Želimo da slušamo igrače, razumemo šta im je potrebno i stvorimo nešto što zaista može doprineti igri. Ponosan sam što sam deo oblikovanja onoga što sledi“, rekao je Anri.

Uprkos tome što kao investitora imaju jednu od najvećih teniskih zvezda u istoriji, pa i aktuelne zvezde kakve su Iga Švjontek ili Ben Šelton, te mnoge osvajače najznačajnijih medalja u aletici, kompanija On nikada nije napravila tako veliko pojačanje kao što je ovaj ugovor sa Embapeom.

“Fudbalu nije potreban još jedan brend sportske opreme koji će raditi isto što i svi ostali. Fudbalu su potrebne nove ideje i izazovi. Kada ulazimo u neki sport, želimo da budemo brend budućnosti kroz pravu inovaciju i savremeni dizajn. Sa Kilijanom imamo savršenog partnera da sanjamo o tome šta fudbal može da postane“, rekao je David Aleman, jedan od suvlasnika brenda On.

Ipak, izgleda da je pritisak na Najki velik budući da je kompanija izgubila neke od glavnih sportista današnjice poput Lamina Jamala (Adidas), Harija Kejna (Skečers) i Usmana Dembelea (Adidas). Korist konkurentskih brendova za to vreme raste, a neki stručnjaci najavljuju čak i kraj Najkijevog uticaja na tržištu sporta. Iako je i dalje najveći sportski brend u svetu, poslednjih pet godina cena akcija mu je pala za 75,6 odsto, odnosno 48,3 odsto u poslednjoj godini.

On, s druge strane, vrtoglavo raste.

Piše: Isidora Marković