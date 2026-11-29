Zbog čega se odlučio na takav potez moglo se naslutiti na osnovu izjave koju je Jokanović dao uoči meča govoreći o spremnosti svojih igrača da ulože dodatan napor.

"Ne morate da budete posebno talentovani da biste se vraćali nazad u odbranu pošto izgubite loptu”, rekao je Jokanović pre utakmice.

Ipak, malo je reći da je srpski stručnjak ovakvom odlukom iznenadio švajcarsku fudbalsku javnost, koja ju je većinski okarakterisala kao rizik koji se na kraju nije isplatio. Posebno jer je upravo Šaćiri bio taj koji je postigao gol za vođstvo tri minuta po ulasku u igru.

"Moram da pronađem energiju, da budem kompetitivan", pokušao je Jokanović da pojasni izbor startne postave posle meča, pre nego što se ovrnuo na slučaj Šaćirija i Celara."Ukoliko su mi njih dvojica potrebni, poslaću ih na teren", kratak je bio bivši trener Fulama, Votforda i Šefild Junajteda...

Šaćiriju se pak nije dopala Jokanovićeva odluka, što nije želeo da krije.

"Nisam srećan kad ne igram. Ne dolazim na trening da bih sedeo na klupi. Sve dok sam u Bazelu, želim da igram svaku utakmicu", jasan je bio nekadašnji švajcarski reprezentativac u izjavi za televiziju SRF, prenosi Blik.

Jokanović je s druge strane pokušavao da se fokusira na aktuelni trenutak u kojem se Bazel nalazi. A nakon serije loših rezultata on je u plej-autu sa svega 15 bodova, tri manje od pretposlednjeg Vaduca.

"Kad postignemo gol, automatski uđeno u probleme. A ako primimogol, ne možemo da reagujemo. Ne znamo gde se trenutno nalazimo. I plaćamo skupu cenu toga. Grashopers zna gde stoji i bori se do poslednjeg minuta."

U poslednjem minutu je Grashopers stigao do pobede, prve ligaške u poslednjih dva i po meseca...

"Čestitam Grashopersu, ali mi smo odigrali veliku ulogu u njihovoj pobedi. Spreman sam za trening u nedelju ujutru", zaključio je Jokanović.

Blik napominje da u ovom trenutku na Sent Jakob parku ne razmišljaju o novoj promeni trenera te da je Jokanović miran, ali jasno je da i to može da se promeni ukoliko Bazel nastavi sa katastrofalnim rezultatima...