Ukoliko Milioneri ove večeri budu slavili protiv Leverkuzena, imaće četiri boda više od drugoplasiranog Bajerna. To nije velika prednost, ali bi u psihološkom smislu mnogo značila za tim koji je takođe i najbolji nemački klub ove sezone u Ligi šampiona.

Sve to jasno ukazuje da je Borusija u prilici da "konačno stane za vrat" šampionu iz Minhena, pošto je tri puta u poslednjih pet sezona završavala na drugom mestu.

19.30: (2,15) Borusija Dortmund (4,00) Bajer Leverkuzen (2,95)

Uoči meča sa Bajerom, trener Borusije Niko Kovač vešto je izbegavao zamke koje su mu postavljali pripadnici sedme sile, u pokušaju da ga "navuku" na priču o Bajernu. Pre svega o krizi sa povredama, slučaju Musijala i drugim temama.

"Pokušavate da mi stavite reči u usta. Neverovatno. Uopšte nije važno šta se dešava u Minhenu. Razumem da pokušavate da se uvučete na zadnja vrata, ali u redu je, ja sam dugo u ovom poslu. Ostajemo fokusirani samo na nas", jasan je Kovač.

Kada su ga pitali da li su zbog problema u Bajernu porasle šanse Borusije da osvoji titulu, samo se zagonetno nasmejao.

"Ima dovoljno ljudi koji su ovo već komentarisali. Ja neću", poručio je trener Borusije.

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Serhu Girasi, koji je na meču sa Arsenalom u igru ušao sa klupe, mogao bi da počne susret sa Bajerom. Tako nešto najavio je i sam Kovač.

"Ubeđen sam da ima taj kvalitet da bude u timu. Srećom, mi imamo dobru konkurenciju za svaku poziciju. Svi igrači imaju jasnu želju da igraju. I kada dobiju šansu da igraju, zaista odigraju dobro. Ono što je nama važno je da idemo utakmicu po utakmicu i svakog protivnika shvatamo ozbiljno. To je neophodno da biste bili uspešni", poručio je Kovač.

Bajer iz Leverkuzena nije daleko iza Milionera. Ima pet bodova manje na petom mestu i priliku da se uključi u trku za titulu. Čini se da je Niko Kovač poklonik stila igre koju od ovog leta forsira trener Karles Martinez.

"Igraju zaista dobvar fudbal. Španska škola fudbala, orijentisani su ka velikom posedu. Uzimam ih vrlo ozbiljno, rade zaista sjajan posao", kaže Kovač.

Te pohvale nisu bez razloga. Bajer ima tri uzastopne pobede, nad Kelnom (2:1), Paderbornom (4:0) i Dinamom u Zagrebu u Ligi Evrope (2:0). Sada stižu u Dortmund sa želom da nastave seriju.

"Mi smo tim koji stiže sa jasnim uverenjem da možemo da im napravimo probleme. Imamo dobre igrače koji su u stanju da im otežaju posao. Jasno je da imamo sudar dva dobra tima, odličan duel. Želimo da odigramo savršen meč i iznad svega osvojimo tri boda", poručio je trener ekipe iz Leverkuzena, Karles Martinez.

Nema dileme da će interesantno biti videti kako će prići meč između tima sa najboljom odbranom (Borusija) i trećim najboljim napadom u ligi (Bajer). Na prvih 16 mečeva u sezoni u svim takmičenjima Leverkuzen je postigao 41 gol.

"Imamo na šta da se oslonimo. Želimo pobedu i da na taj način smanjimo zaostatak. To je sasvim jasno", zaključio je Martinez.

Poslednja dva meča u Kupu Nemačke i Bundesligi sa Dortmundom, Bajer je dobio rezultatom 1:0, dok je pre toga Borusija dobila dva meča zaredom, 4:2 i 2:1.

BUNDESLIGA – 11. KOLO

Petak

Verder - Menhengladbah 3:3 (1:1)

/Dinkči 38, 85, Filkrug 90+2 - Diks pen 27, Onora 46, 78/

Subota

Keln - Elverzberg 5:0 (3:0)

/Bilter 8, 39, 63, El Mala 16, 68/

Hamburger - Bajern Minhen 0:0

Majnc - Union Berlin 2:1 (0:1)

/Tic 85, Kasi 90+2 - Haberer 37/

Paderborn - Šalke 8:1 (2:0)

/Ter Horst 21, Marino 39, 45+4, 57, Tiges 55, Cajtler 73, Vidović 85pen, F. Gece 90+6 - Aušiš 59/

Štutgart - Ajntraht Frankfurt 2:2 (1:0)

/Premel 42, Žakez 53 - Knauf 45+2, Ebnutalib 62/

Nedelja

15.30: (2,65) Frajburg (3,70) RB Lajpcig (2,40) – MOZZART RELAX

17.30: (1,70) Hofenhajm (4,40) Augzburg (4,10) – MOZZART RELAX

19.30: (2,15) Borusija Dortmund (4,00) Bajer Leverkuzen (2,95) – MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama