Činjenica da je u ovoj fazi karijere, kada bi mu nekoliko slobodnih dana usred naporne evroligaške sezone i te kako značilo, prihvatio poziv Dušana Alimpijevića posle samo jednog razgovora dovoljno govori o njegovom odnosu prema reprezentaciji. Selektor je dobio čoveka sa ogromnim autoritetom među saigračima, kakav je i te kako potreban u ovakvom trenutku kvalifikacija i biće posebno dragoceno u okolnostima u kojima praktično za dva dana mora da pripremi potpuno drugačiju ekipu od one koju je imao u četvrtak u Klaipedi.

Italijanima bi bilo lepo da večeras naplatimo i onaj dug od pre gotovo pet i po godina... I sami su se ovih dana rado prisećali tog 4. jula 2021. godine, kada su usred Beograda, upravo u Pioniru, pobedom nad našom selekcijom (102:95) izborili odlazak na Olimpijske igre u Tokiju, prve za italijansku košarku posle 17 godina. Njihov savez okupio je za zajedničku fotografiju petoricu košarkaša iz tadašnjeg sastava koji su i sada deo reprezentacije – Nika Meniona , Marka Spisua , Stefana Tonuta , Đampaola Rićija i Alesandra Pajolu , uz Paola Galbijatija , tadašnjeg pomoćnika selektora Mea Saketija . Menion je te večeri ubacio 24 poena, Tonut 15, a Pajola je uz deset poena imao i šest asistencija.

Tim porazom počeo je jedan izuzetno neprijatan period za Srbiju u susretima sa Italijanima. Usledila je pomenuta eliminacija u Berlinu, pa poraz u drugoj fazi Mundobasketa u Manili, gde smo ispustili 16 poena prednosti i dozvolili Simoneu Fontekiju da nam ubaci 30 poena. Konačno smo letos u Pezaru skinuli to prokletstvo pobedom od 76:64, prvom u takmičarskim utakmicama sa Italijom još od Mundobasketa u Kini 2019. godine.

Sada su Srbija i Italija u poziciji da im pobeda znači gotovo isto koliko i plasman na Mundobasket. Porazom od Litvanije u Klaipedi i trijumfom Italije nad dotad neporaženom Turskom u Rimu situacija u kvalifikacionoj grupi J dodatno se zakomplikovala. Večerašnji rivali izjednačeni su sa skorom 6-3, Litvanija je sada na 5-4, a kako su Turci već obezbedili plasman na Svetski kup, ostala su još samo dva slobodna mesta. Pobedom bi Srbija stekla ogromnu prednost nad Italijanima i imala obe recke u međusobnom okršaju, što bi joj dalo mnogo više prostora u završnom kvalifikacionom prozoru, kada je očekuju gostovanje Islandu i susret sa Litvanijom kod kuće.

S obzirom na sva iskustva sa dostupnošću igrača tokom kvalifikacionih prozora, bilo bi krajnje nezahvalno dovesti sebe u situaciju da u poslednjem kolu protiv Litvanije moramo da dobijemo utakmicu za odlazak na Svetsko prvenstvo. Italijani, sa druge strane, već večeras mogu da obezbede plasman u Katar. Za to im je potrebna pobeda od najmanje 13 poena razlike ili trijumf bilo kojom razlikom ukoliko Litvanija izgubi u Bosni i Hercegovini. Scenario u kojem se Azuri kući vraćaju sa pobedom u rukama moramo da sprečimo - po svaku cenu.

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Iz tog razloga selektor Alimpijević je pozvao tešku artiljeriju. U odnosu na utakmicu u Klaipedi, Alimpijević je napravio čak deset promena u sastavu. Samo su Aleksa Avramović i Alen Smailagić zadržali mesta u protokolu, a od desetorice evroligaških košarkaša koji su se u petak priključili trening kampu Srbije jedino je Arijan Lakić ostao izvan tima. Uz Lučića, u sastavu su još Vasilije Micić, Marko Gudurić, Filip Petrušev, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Vanja Marinković, Nemanja Dangubić i Nikola Tanasković, kao i centar Kluža Uroš Plavšić.

Srbija sada u Miciću i Guduriću dobija dvojicu vrhunskih organizatora igre, što će mnogo značiti Avramoviću, dok bi prisustvo Petruševa trebalo da donese daleko veću raznovrsnost u napadu visokih igrača. Alimpijević će imati i mnogo više mogućnosti u izboru petorki, posebno zbog iskustva i sposobnosti Lučića, Davidovca i Dangubića da pokriju više pozicija. Koliko god da je selektor bio ograničen vremenom za pripremu utakmice, dobra okolnost je što se većina ovih košarkaša odlično poznaje iz prethodnih reprezentativnih akcija.

S druge strane, Italijani su u četvrtak u Rimu pokazali zašto ih treba shvatiti krajnje ozbiljno. Tursku su savladali rezultatom 86:72, pogodili 12 trojki iz 29 pokušaja, ali i nadskočili fizički moćnog protivnika (38-30). Niko Menion i Momo Dijuf predvodili su ekipu Luke Bankija sa po 17 poena.

U odsustvu Simonea Fontekija, Nikola Melija i Darijusa Tompsona, koga iznenađujuće nema u postavi za večerašnji duel, najveća odgovornost u napadu italijanske reprezentacije pripada Menionu, koji je i letos u Pezaru bio najefikasniji protiv Srbije sa 23 poena. Izuzetno je opasan iz pik-en-rola, sposoban da pogodi sa distance iz driblinga, ali i da promenom ritma dođe do obruča i iznudi veliki broj slobodnih bacanja. Protiv Srbije ih je u avgustu izveo deset i svako realizovao. Banki u Marku Spisuu ima još jednog iskusnog organizatora igre sa odličnim šutem za tri poena - znamo to jako dobro - dok Stefano Tonut može da napravi dosta problema kretnjama bez lopte.

Posebnu pažnju srpska odbrana moraće da posveti Tomasu Baldasu i Đampaolu Ričiju, koji su protiv Turske pogodili po tri trojke, dok je dve dodao Đovani Veronezi. Ričijeva sposobnost da šutem izvuče protivničke visoke igrače daleko od koša otvara prostor za prodore bekova, ali i za Dijufa, centra sa izraženim atletskim karakteristikama koji je protiv Turaka uhvatio devet lopti. Njegova igra iz pik-en-rola i aktivnost na ofanzivnom skoku mogli bi da budu ozbiljan izazov za srpsku centarsku liniju i situacija zahteva poseban nivo discipline u pomaganjima, kako Italijanima ne bi ostavljala otvorene pozicije za šut.

Alesandro Pajola (©FIBA basketball)

U Beogradu će Bankijeva ekipa biti jača i Alesandra Pajolu. Jedan od miljenika navijača Partizan Mozzart Beta večeras će prvi put zaigrati za Italiju u ovim kvalifikacijama, a njegov povratak posebno je važan zbog kvaliteta koji Srbija sada ima na spoljnim pozicijama. Koliko je dobar u odbrani na lopti i koliko može da oteža život najboljim protivničkim bekovima, ljubitelji košarke u Beogradu imali su priliku da vide mnogo puta ove jeseni. Uostalom, i sam Pajola se pred utakmicu sa Srbijom sa velikim zadovoljstvom prisetio slavlja u svlačionici Pionira posle plasmana na Olimpijske igre u Tokiju...

U četvrtak smo od momaka koji su otišli u Klaipedu tražili da požrtvovanjem pokušaju da nadoknade nedostatak kvaliteta i iskustva velikih utakmica. Večeras, sa nekima od najboljih srpskih košarkaša u Evropi, pred punim tribinama Pionira i sa kapitenom koji se vratio da pomogne svojoj zemlji, imamo puno pravo da se nadamo pobedi. I da u završne dve utakmice kvalifikacija uđemo sa znatno manje briga oko odlaska na Mundobasket...

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo

Nedelja

16.30: (1,35) Gruzija (16,0) Portugalija (3,50)

17.00: (1,10) Turska (23,0) Island (7,50)

17.30: (1,30) Ukrajina (16,0) Crna Gora (3,90)

18.00: (1,03) Španija (28,0) Grčka (12,0)

18.00: (3,50) Bosna i Hercegovina (16,0) Litvanija (1,35)

19.00: (1,20) Srbija (20,0) Italija (6,00)

Ponedeljak

17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)

18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)

18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)

19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)

20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)

20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)

*** Kvote su podložne promenama