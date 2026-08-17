Benfika upalila u petu, "Operacija Paljinja" prioritet

U klubu ne kriju ko je prva meta, reč je o iskusnom vezisti Bajerna, Žoau Paljinji, sa kojim je Silva imao priliku da sarađuje u Fulamu.

Benfika je poslala ponudu Bavarcima o jednogodišnjoj pozajmici, ali su to čelnici Bajerna glatko odbili, pa su u Lisabonu prešli na opciju broj dva, pokušaju da trajno dovedu iskusnog veznjaka.

21.30: (13,0) Kaza Pija (6,50) Benfika (1,22)

Bajern traži obeštećenje u visini od 25.000.000 evra i mirno čeka da vidi koji klub je spreman da reaguje prvi, s obzirom da je bilo reči da je za njegov dolazak veoma zainteresovan i Njukasl. Kako su Svrake pred dovođenjem Dedića, čini se da je ostala jedino opcija Benfike, dok Paljinja svakako ne bi imao ništa protiv da ponovo sarađuje sa Silvom.

U svakom slučaju, za Orlove sledi važan period, naročito posle kiksa u prvom kolu kada su na Lužu odigrali samo 2:2 sa novajlijom u ligi, Akademikom Viseu. Da sve bude još interesantnije, Benfika nije uspela da Kasa Piju na poslednje tri utakmice i pitanje je da li ima rešenje za večerašnji meč.

"Kada se određeni rezultati akumuliraju, to svakako privuče izvesnu pažnju, ali svaku utakmicu možemo da posmatramo kao finale, bez da im damo tu težinu. Tri poslednja rezultata protiv Kasa Pije možda pozivaju na alarm, ali samo zato što se o tome pričalo. Mi svakoj utakmici pristupamo na isti način, bez obzira na rezultate iz poslednjih nekoliko sezona", kaže Marko Silva.

Ne krije ni Silva da do kraja prelaznog roka moraju da se pojačaju na pojedinim pozicijama, pre svega u sredini.

"Postoje neka mesta koja su urgentna, to ne može da se krije. Ne analizirate samo svoj tim, već i one druge i razmatrate na kojim mestima možete da budete jači i imate veći broj igrača bez obzira na njihovu vrednost. Dedić je dobar primer, on je veoma vredan na tržištu, imao je sjajnu sezonu i neko je koga nismo želeli da izgubimo, ali ako se to desi, desiće se iz drugih razloga. Takođe, još nismo zamenili ni Antonija Silvu. Zato će biti važno da se pokrijemo na toj poziciji i to sa dobrim igračem. Uvek postoji ta ideja da budete još jači. U svakom slučaju znamo šta želimo", dodao je Marko Silva.

Start je sezone i u redovima lisabonskog kluba odlično znaju da ne smeju da dozvole najvećim rivalima, Portu i Sportingu da im odmaknu na tabeli.

"Ne možemo da kontrolišemo šta se dešava na drugim mečevima. Za nas je posle remija kod kuće u prvom kolu ovo gostovanje veoma važno. ne živi se od moralnih pobeda. Moramo biti jaki u mnogim situacijama, ne samo u jednoj ili dve. Nije prijatno kada napravite kiks, ali morate ostati jaki u tim momentima. Znamo da ćemo u 90 odsto mečeva igrati posle naših glavnih rivala. Moramo da se oslonimo na dobre stvari iz meča sa Akademikom, a na druge stvari ne treba bacati energiju", zaključio je Silva.

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PRIMEIRA – 2. KOLO

Petak

Sporting Lisabon - Vitorija Gimarais 3:2 (3:0)

/Goncalveš 9, Joanidis 22, Altimira 41 - Samu 66, Endoje 69/

Subota

Alverka - Estrela Amadora 2:2 (0:0)

/Lukas 58, Semedo 62 - Antoneti 51, Markus 69/

Akademiko Viseu - Santa Klara 0:1 (0:1)

/Pasijensija 14p/

Rio Ave - Porto 0:2 (0:1)

/Perez 11, Sains 82/

Nedelja

Nasional - Estoril 2:0 (0:0)

/Ze Vitor 68, Leo Santos 77/

Aroka - Moreirense 4:0 (3:0)

/Marakas 23ag, Fontan 30, Barbero 45+1, Nandin 90+1/

Maritimo - Famalikao 1:2 (1:1)

/Can Brimen 8, Buzaidi 23, Boakje 90+4/

21.30: (13,0) Kaza Pija (6,50) Benfika (1,22)

***kvote su podložne promenama