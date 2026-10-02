Poznato koliko odsustvuje Lamar Stivens

Novi peh za crno-bele i to baš kad mu vreme nije. Partizan Mozzart Bet i ovako ima kratku rotaciju, a sada je ona još više skraćena zbog povrede Lamara Stivensa.

Kako je Mozzar Sport već objavio, Amerikanac je povredio šaku prilikom pokušaja zakucavanja, a sada se ovim povodom oglasio Partizan Mozzart Bet zvaničnim saopštenjem, gde je naveo koliko će trajati pauza.

"Košarkaš Partizan Mozzart Beta Lamar Stives, doživeo je povredu šake tokom utakmice 2. kola Evrolige protiv Pariza. Dan asnije, igrač je upućen na ispitivanje radi utvrđivanja stepena povrede. Nakon detaljnih pregleda i kontrolnih snimaka, ustanovljeno je da preloma nema i da okviran period oporavka nakon kog će igrač biti u stanju da se vrati na teren iznosi sedam do 10 od trenutaka povrede", stoji u objavi crno-belih.