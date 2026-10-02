Poznato koliko odsustvuje Lamar Stivens
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 16:57
Neće crno-beli dugo biti bez Amerikanca
Novi peh za crno-bele i to baš kad mu vreme nije. Partizan Mozzart Bet i ovako ima kratku rotaciju, a sada je ona još više skraćena zbog povrede Lamara Stivensa.
Kako je Mozzar Sport već objavio, Amerikanac je povredio šaku prilikom pokušaja zakucavanja, a sada se ovim povodom oglasio Partizan Mozzart Bet zvaničnim saopštenjem, gde je naveo koliko će trajati pauza.
"Košarkaš Partizan Mozzart Beta Lamar Stives, doživeo je povredu šake tokom utakmice 2. kola Evrolige protiv Pariza. Dan asnije, igrač je upućen na ispitivanje radi utvrđivanja stepena povrede. Nakon detaljnih pregleda i kontrolnih snimaka, ustanovljeno je da preloma nema i da okviran period oporavka nakon kog će igrač biti u stanju da se vrati na teren iznosi sedam do 10 od trenutaka povrede", stoji u objavi crno-belih.
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20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
Parni valjak je ovako dodao još jedno ime na listu povređenih igrača. Kapiten Vanja Marinković oporavlja se od povrede zadobijene prošle sezone, Derek Vilis je povredio članak u uvodnoj rundi Evrolige, dok je do skoro bio povređen i Žofri Lovernj.
Partizan Mozzart Bet večeras od 20 časova gostuje Bajernu u Minhenu u utakmici 3. kola Evrolige.
EVROLIGA, 3. KOLO
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Četvrtak
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98
/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/
Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72
/Moneke 18 - Lojd 17/
Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94
/Kar 22 - Endijaje 23/
Pariz - Žalgiris 82:78
/Hifi 21 - Edvards 19/
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)
19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)
20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)
20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)
20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)
*** Kvote su podložne promenama