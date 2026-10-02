Las Vegas prvi na redu, Sijetl čeka: NBA razmatra proširenje od sezone 2029/2030

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

Već je poznato i koje su tri grupe u pregovorima oko franšize u Las Vegasu. Prvu predvode Nensi Volton Lori, naslednica Volmarta, i njen suprug Bil Lori, nekadašnji vlasnik Sent Luis Bluza. Drugu čine kanadski milijarder Stiv Apostolopulos i nekadašnji vlasnik Milvoki Baksa Mark Lasri, dok treću predvodi vlasnik Vegas Golden Najtsa Bil Foli, a u njoj je i nekadašnji vlasnik Finiks Sansa Džeri Kolanđelo.

Iako je komesar NBA lige Adam Silver rekao da liga planira da odluku o proširenju donese do kraja godine, Atletik piše da bi nezvanični dogovor sa vlasničkom grupom koja će dobiti franšizu u Las Vegasu mogao da bude postignut već do kraja novembra.

Nakon toga očekuje se konkretnija priča oko Sijetla i potencijalnog povratka Supersoniksa u NBA ligu. Za sada se kao glavni kandidat pominje Samanta Holovej, vlasnica NHL tima Sijetl Kraken, ali postoji mogućnost i da se neke od grupa koje ne uspeju u trci za Las Vegas potom okrenu franšizi u Sijetlu.