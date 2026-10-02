Jezivi sjaj u očima i urlik iz stomaka: Đoković pustio inat sa lanca i prokrčio put do Zvereva

Posle skoro tri sata iscrpljujuće borbe, problema sa disanjem, zatraženog medicinskog tajm-auta sredinom drugog seta i taj-brejka u tom delu igre, Đoković je okrenuo meč i pobedio 2:1 (4:6, 7:6, 6:2). U odlučujućem setu odmah je najbolji u istoriji počistio sve nedoumice, napravio dva brejka, poveo 4:0 i tako trasirao sebi put ka četvrtfinalu. Tamo ga najverovatnije čeka Aleksander Zverev , dvostruki ovogodišnji grend slem šampion i drugi igrač sveta, pod uslovom da prethodno u subotu savlada 250. na ATP listi Đun Čeng Šanga .

Novak Đoković je u Pekingu prošao kroz možda najteži test otkako je jeseni 2009. godine prvi put zakoračio na terene kineske prestonice. Šestostruki osvajač ovog turnira iz serije 500 bio je na korak od prvog poraza u karijeri u Pekingu, izgubio prvi set od Bua Junčaoketea i dugo gledao kako ga 104. teniser sveta tera preko granice komfora, a onda je proradio onaj dobro poznati inat koji se očitavao kroz gromoglasni urlik i burnu proslavu nakon dobijenog taj-brejka drugog seta i izjednačenja na 1:1 u setovima.

Novak sada ima učinak od 31 meča i 31 pobede u karijeri na turniru u Pekingu, a ako pobedi u narednom meču, oboriće Nadalov rekord sa Rolan Garosa po broju uzastopnih pobeda na jednom turniru (Španac je takođe imao 31 pobedu zaredom u Bulonjskoj šumi). Inače, ovo je Đokoviću 228. put u karijeri da je izborio plasman u četvrtfinale nekog turnira.

Već je prvi set meča osmine finala na ATP turniru serije 500 u Pekingu doneo scenu koja se retko viđala na teniskim terenima širom Kine. Domaći teniser Junčaokete Bu, koji je na turnir stigao sa pozivnicom organizatora i kao 104. igrač na ATP listi, uspeo je da uradi nešto što nije niko pre njega na ovom turniru, da osvoji prvi set protiv Novaka Đokovića. Do danas je Novak imao 30 od 30 dobijenih prvih setova u mečevima u kineskoj prestonici. Od samog početka meča bilo je jasno da se kineski teniser neće predati bez borbe. Podržan glasnim navijanjem sa tribina, Bu je ušao u meč izuzetno agresivno, servirao sa visokim procentom uspešnosti i pogađao same linije terena. Đoković je na startu uspevao da drži korak i osvaja svoje servis gemove, ali je sredinom seta postalo primetno da se suočava sa žilavim i izuzetno motivisanim protivnikom koji je bio spreman na duge razmene udaraca sa osnovne linije. Ključni trenutak i prelomna tačka celog prvog seta dogodila se u sedmom gemu, pri rezultatu 3:3. Tada je viđen neverovatan maraton koji je trajao čak 14 minuta. Kineski teniser je konstantno neutralisao Novakove napade, strpljivo čekao svoje prilike i dubokim udarcima terao srpskog tenisera na greške. Nakon serije izjednačenja i dramatične borbe, Bu je uspeo da iskoristi tek četvrtu brejk loptu u tom gemu, čime je prešao u vođstvo od 4:3. Dobijeni brejk dao je dodatna krila domaćem igraču koji je u nastavku zaigrao sa još većim samopouzdanjem. Bu je ekspresno i bez većih poteškoća potvrdio oduzeti servis i povećao prednost na 5:3. Đoković je u narednom gemu uspeo da smanji zaostatak na 4:5 i tako prebacio pritisak na drugu stranu mreže. Ipak, mladi Kinez je ostao potpuno smiren u odsudnom trenutku. Kada je servirao za osvajanje seta, uspešno je amortizovao Novakove pokušaje da se vrati u igru, iskoristio drugu set loptu i završio ovaj deo meča u svoju korist nakon 50 minuta tenisa. Ovaj gubitak seta bio je tek četvrti put u Novakovoj karijeri da je izgubio jedan set u Pekingu, gde inače drži savršen skor od trideset uzastopnih pobeda. Pre Junčaoketea Bua, to je pošlo za rukom samo Fernandu Verdasku dva puta i Mihaelu Bereru jednom. Ipak, tradicija je bila na strani srpskog tenisera, s obzirom na to da je Đoković u sva tri prethodna slučaja uspevao da napravi potpuni preokret, zabeleži pobedu i na kraju podigne šampionski pehar.

Gubitak prvog seta očigledno je trgao Đokovića, koji je u drugi deo meča ušao daleko odlučnije. Već u uvodnom gemu bilo je jasno da je srpski teniser podigao nivo igre, osvojio ga je bez izgubljenog poena, a odličnu sekvencu zaokružio sedmim asom na meču. Bu je, međutim, nastavio da pruža izuzetno čvrst otpor. U drugom gemu je poveo 40:0, Novak uspeo da se vrati do izjednačenja, ali je domaći teniser sa dva odlična servisa ipak izbegao prvu ozbiljniju neprijatnost i poravnao na 1:1. Prava nagrada za bolju igru stigla je u četvrtom gemu. Đoković je poveo 0:30 na Buov servis, Junčaokete je odgovorio sa tri vezana poena, ali je Novak ostao miran i posle velike borbe konačno stigao do prve brejk lopte na meču. I odmah ju je iskoristio. Posle više od 70 minuta igre srpski as prvi put je oduzeo servis rivalu i poveo sa 3:1.

Ipak, prednost nije dugo potrajala. Umesto da iskoristi nalet i potpuno preuzme kontrolu nad setom, Novak je u narednom gemu upao u nešto slabiji period, a Bu je to odmah kaznio. Kinez je napravio ribrejk i vratio se na 3:2, pokazujući još jednom da ga izgubljeni gemovi ne izbacuju iz ritma. Ubrzo potom meč je nakratko prekinut jer je Đoković zatražio pomoć lekara. Srpski teniser je ponovo imao problema sa disanjem, legao je na leđa dok mu je medicinski tim masirao predio stomaka, ali je posle pauze nastavio meč.

Kako se set približavao završnici, oba tenisera podigla su nivo igre. Đoković je bez većih problema držao svoj servis i poveo 5:4, da bi Bu potom još jednom izdržao pritisak i izborio 5:5. Novak je potom odigrao još jedan besprekoran servis gem bez izgubljenog poena i prebacio sav teret na Kineza pri rezultatu 6:5. Ni tada Bu nije poklekao. Pred domaćom publikom ostao je dovoljno čvrst da sačuva servis i odvede drugi set u taj-brejk. A tamo se konačno videlo iskustvo čoveka koji je odigrao bezbroj ovakvih završnica. Bu je poveo 1:0, rezultat se potom kretao preko 1:1 i 1:2 nakon prvog mini-brejka Đokovića, da bi Kinez odmah uzvratio i izjednačio na 2:2. Ispostavilo se da je to bio poslednji poen koji je domaći teniser osvojio u setu. Đoković je od tog trenutka potpuno preuzeo kontrolu. Osvojio je pet poena zaredom, dva puta napravio mini-brejk, odmakao na 5:2, potom stigao do četiri vezane set lopte na 6:2 i već prvu na svom servisu pretvorio u izjednačenje u meču. Taj-brejk je završen rezultatom 7:2, a Đoković je, posle ogromne borbe i svih problema koje je imao tokom drugog seta, uspeo da poravna rezultat u setovima i izbori odlučujući treći set.

Treći set bio je potpuna suprotnost svemu što se gledalo tokom prva dva. Kada je Đoković preživeo dramu drugog seta i u taj-brejku izjednačio rezultat, kao da je konačno potpuno pustio kočnicu. Već u prvom gemu odlučujućeg seta napravio je brejk, potom bez izgubljenog poena potvrdio prednost, a onda još jednom oduzeo servis Buu i ekspresno pobegao na 3:0. Kinez je već tada počeo da gubi sigurnost koja ga je krasila tokom većeg dela meča, dok je Novak delovao sve snažnije kako je vreme odmicalo. U četvrtom gemu Bu je imao dve prilike da vrati jedan brejk, ali je Đoković obe neutralisao, izvukao se iz neprijatne situacije i poveo sa ogromnih 4:0.