I PAOK stavio višnju na šlag: Šerif dobio savršenog partnera u špicu

Puno zvučnih imena stiglo je u Grčku ovog leta. U želji da titulu vrati u Pirej, Olimpijakos je očekivano prednjačio. Crveno-belo su obukli Lion Bejli, Gustavo Puerta, Remo Frojler, David Karmo... Šampion AEK uzeo je hrvatskog internacionalca Lovra Majera i nekadašnjeg igrača Intera i Benfike - Žoaa Marija. Panatinaikos se isprsio s Stefanom de Frajem i Azedinom Unaijem.

Ni PAOK nije zaostao - na Vanju Ugrešića, Dimitriosa Janulisa, Kristijana Jakića i još neke momke otišlo je preko 17.000.000 evra. Međutim ona najjača imena stigla su bez obeštećenja ili na zajam. Između ostalih Baptist Santamarija, Aric Elustondo, Šerif Endiaje... I kao šlag na tortu, možda i najjače ime dva dana pre zatvaranja letnje pijace: Simon Banza (30).