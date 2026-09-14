I PAOK stavio višnju na šlag: Šerif dobio savršenog partnera u špicu
Vreme čitanja: 2min | pon. 14.09.26. | 17:12
Klub iz Soluna doveo nekadašnjeg napadača Lansa, Brage i Trabzona
Puno zvučnih imena stiglo je u Grčku ovog leta. U želji da titulu vrati u Pirej, Olimpijakos je očekivano prednjačio. Crveno-belo su obukli Lion Bejli, Gustavo Puerta, Remo Frojler, David Karmo... Šampion AEK uzeo je hrvatskog internacionalca Lovra Majera i nekadašnjeg igrača Intera i Benfike - Žoaa Marija. Panatinaikos se isprsio s Stefanom de Frajem i Azedinom Unaijem.
Ni PAOK nije zaostao - na Vanju Ugrešića, Dimitriosa Janulisa, Kristijana Jakića i još neke momke otišlo je preko 17.000.000 evra. Međutim ona najjača imena stigla su bez obeštećenja ili na zajam. Između ostalih Baptist Santamarija, Aric Elustondo, Šerif Endiaje... I kao šlag na tortu, možda i najjače ime dva dana pre zatvaranja letnje pijace: Simon Banza (30).
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Reprezentativac Konga, čija je cena ne tako davno dostizala i cifru od 20.000.000 evra, došao je na pozajmicu iz katarske Al Džazire, s tim da će klub iz Soluna imati pravo otkupa idućeg leta. Informacije su različite koliko bi za taj eventualni otkup crveno-beli trebalo da plate. Prema nekim izvorima svega 4.000.000, prema drugim 5.500.000, pa čak i 6.000.000.
U svakum slučaju, novac ne bi trebalo da bude problem za PAOK ukoliko Banza pronađe formu iz 2023, 2024. i 2025. godine, kada je braneći boje portugalske Brage i turskog Trabzona postizao po 20 i kusur golova u sezoni.
Grci navode da je klub sa Tumbe preuzeo kompletna Bazina primanja iz Al Džazire. To će reći da će u narednih godinu dana na njegove plate potrošiti oko 1.750.000 evra neto.
PAOK ima velike ambicije ove sezone, želi do pete titule. Posao će mu biti olakšan jer neće igrati Evropu. Iz Lige Evrope izbacio ga je Anderleht, a potom i norveški Bran u plej-ofu Lige konferencije.