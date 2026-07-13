FSS izabrao komesara za suđenje: Posle Mesine stiže De Bleker

Vreme čitanja: 1min | pon. 13.07.26. | 13:50
Izvršni odbor dao poverenje Belgijancu i njegovom timu na današnjoj sednici
Samo pet dana pre početka nove sezone, Fudbalski savez Srbije je najzad odlučio da izabere novog predsednika sudijske komisije.
Vodila se žestoka borba između novog stranca i nekog domaćeg aduta, a na kraju je Izvršni odbor FSS-a na današnjoj “onlajn” sednici izglasao da prvi čovek sudijske komisije za narednu sezonu bude Frenk de Bleker.
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Odlaskom Domenika Mesine posle samo godinu dana angažmana, ostala je prazna fotelja prvog čoveka sudijske organizacije. Jedna struja FSS-a je ponovo od UEFA zatražila pomoć i dobila kao predlog Frenka de Blekera, Belgijanca, koji je brzo rekao “da”, ali se čekala saglasnost na Terazijama.
Druga struja u srpskom Savezu bila je za domaćeg komesara, gde je Dragomir Tanović, nekadašnji arbitar, bio prvi favorit. I maltene dok nisu počele da se dižu ruke na današnjoj sednici nije se znalo čije su šanse veće.
Na kraju je Izvršni odbor prelomio da se nastavi istim putem kao do sada, da stranac bude šef srpskim sudijama, s tim što je novitet da će dobiti i dvojicu pomoćnika Belgijanaca.
Što se sudijskih lista tiče, osloniće se na one koje je ostavio Domeniko Mesina, uz minimalne izmene.
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