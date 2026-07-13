OFK doveo još jednog napadača: Nigerijac, igrao u Zvezdi
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Vreme čitanja: 1min | pon. 13.07.26. | 13:54
Emanuel Egeoluoha novi stanovnik Stare Karaburme
Radno je ovih dana na Staroj Karaburmi. Biće tako i u narednom periodu, jer se očekuje da OFK Beograd dovede još jednog krilo i ofanzivnog veznog. Ali kao u većini domaćih klubova dolasci će zavisiti od izlasnih transfera. A tu su kandidati centralni defanzivac Pavlović i vezista Cvetković...
Dok se ćekaju potencijalni naslednici Bezere i Enema, rukovodstvo OFK Beograda je dovelo još jedno pojačanje iz Crvene zvezde. Reč je o nigerijskom špicu Emanuelu Egeoluohu, prethodne sezone članu omladinskom tima crveno-belih.
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Veruju u OFK Beogradu da bi 192 centimetara visoki napadač mogao da predstavlja alternativu Jakubu Silueu i Itanu Hordu.
Pored pomenutog Nigerijca, OFK Beograd je iz Crvene zvezde doveo Vuka Draškića, Đorđa Rankovića, Leona Ivanovića i Aleksu Vasilića. Kao najzvučnije pojačanje predatavljen je doskorašnji član gibraltarskog Linkolna Tidžej De Bar.