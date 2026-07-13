OFK doveo još jednog napadača: Nigerijac, igrao u Zvezdi

Radno je ovih dana na Staroj Karaburmi. Biće tako i u narednom periodu, jer se očekuje da OFK Beograd dovede još jednog krilo i ofanzivnog veznog. Ali kao u većini domaćih klubova dolasci će zavisiti od izlasnih transfera. A tu su kandidati centralni defanzivac Pavlović i vezista Cvetković...

Dok se ćekaju potencijalni naslednici Bezere i Enema, rukovodstvo OFK Beograda je dovelo još jedno pojačanje iz Crvene zvezde. Reč je o nigerijskom špicu Emanuelu Egeoluohu, prethodne sezone članu omladinskom tima crveno-belih.