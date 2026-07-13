Aston Vili vezane ruke zbog klauzula, PSŽ joj odvodi Dinja za siću

Engleski klub se nalazi u izuzetno teškoj poziciji jer se suočava sa potencijalnim gubitkom ključnih igrača zbog oslobađajućih klauzula u njihovim ugovorima. Kako piše lokalni Birmingham Live, uprava kluba sa Vila parka nema nameru da prodaje pomenute igrače ovog leta, ali postojanje specifičnih ugovornih stavki čini čelnike potpuno bespomoćnim pred naletima evropskih giganata.

Interesovanje aktuelnog šampiona Evrope za 32-godišnjeg francuskog reprezentativca, piše Dejli mejl, naglo je poraslo nakon njegovih nastupa na Svetskom prvenstvu, gde se u konkurenciji Tea Ernandeza izborio za mesto u startnoj postavi i počeo tri uzastopne utakmice u nokaut fazi na putu do polufinala. PSŽ vidi Dinja, koji je već nosio njegov dres od 2013. do 2016. godine, kao idealnu alternativu za Nuna Mendeša. I pride vrlo jeftinu jer po pisanju britanskih medija otkupna klauzula bivšeg fudbalera Barselone i Evertona iznosi oko 10.000.000 evra. Sitan novac s obzirom na kvalitet i iskustvo koje bi doneo ekipi Luisa Enrikea.

Iako je menadžer Unai Emeri u početku bio sumnjičav prema Dinju i odmah po dolasku u klub doveo Aleksa Morena, Francuz se fantastično prilagodio zahtevima španskog stručnjaka i postao nezamenljiv. Dinj je odigrao čak 182 utakmice za Vilu od dolaska iz Evertona, a prošle sezone je ubeležio 44 nastupa, uspešno zadržavši mesto u timu ispred Jana Matsena u svim ključnim mečevima.

Koincidencija je da će se Aston Vila i PSŽ sastati 12. avgusta u Salcburgu u okviru UEFA Superkupa. Videćemo na kojoj će strani tada biti Dinj.