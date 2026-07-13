Larkinova istanbulska rokada: Od žive legende Efesa do dresa najvećeg rivala

Američki plejmejker imao je ugovor na još dve godine sa Efesom, da bi na kraju odlučio da plati 400.000 dolara da ode, koliko je iznosila izlazna klauzula. Sve mu je to nadoknadio Fenerbahče, koji dobija vrhunskog plejmejkera. Jeste imao velikih problema sa povredama i već je u poznim igračkim godinama, međutim to je svakako Šejn Larkin, jedan od najboljih evroligaških bekova 21. veka.

"Fenerbahče želi mnogo uspeha i sreće Šejnu Larkinu, uz nadu da će od sezone 2026/27 u prepoznatljivom dresu kluba doprineti novim velikim rezultatima", navodi se u zvaničnoj objavi istanbulskog tima.

Pre nego što je zvanično stigao u Fenerbahče, dotakao se odlaska iz Efesa i šta mogu da očekuju od njega u novom timu. Doduše, najavio je i da mu se bliži kraj karijere.

"Niko ne zna zašto se ovo dogodilo. Niko ne zna pravi razlog. Za mene je to bila veoma teška odluka. Bio sam spreman gotovo na sve samo da ne moram da donesem takvu odluku. Zbog svega sam se osećao kao da ne vredim. Jednostavno se povučeš, skloniš se svima s puta, a onda odeš negde drugde samo zato što su ti dali gomilu novca i pokušaš tamo da pobeđuješ i osvajaš titule. Meni je to baš jeftino. Ja nisam takva osoba. Na početku naredne sezone napuniću 34 godine. I dalje se osećam dobro, i dalje uživam u košarci. Ali svestan sam da mi je kraj karijere bliži nego ranije. Ovog leta ću vredno da radim kako bih odigrao najbolju sezonu u životu. Veoma sam uzbuđen zbog onoga što me čeka naredne sezone", rekao je nedavno za "Off The RECourt".

Prošle sezone je konstantno bio povređen i odigrao je svega 12 utakmica u Evroligi, deset kao starter. Na tim mečevima je za 30 minuta u proseku beležio 15,2 poena, 2,3 skoka i 4,2 asistencije. Deluje da još može da doprinese, pogotovo u Šarasovom sistemu, gde će najverovatnije imati ulogu sa klupe, a ne kao startni plejmejker. Mada, nije nemoguće da bude i prva opcija na kecu, pošto ume Jasikevičijus da počne sa Vejdom Boldvinom na klupi.

Bivši student univerziteta Majami bio je 18. pik na NBA draftu 2013. godine, kada su ga draftovali Atlanta Hoksi, ali su ga ubrzo prosledili u Dalas Maverikse. Igrao je u NBA ligi još za Njujork Nikse i Bruklin Netsse, dok je u Evropu stigao 2016. godine kada je igrao za Baskoniji. U sezoni 2017/18 vratio se u NBA i igrao za Boston Seltikse, a godinu kasnije potpisao je za Anadolu Efes.

Tokom osam sezona u dresu Efesa osvojio je četiri Superkupa, tri titule prvaka Turske, dve Evrolige i jedan Kup Turske. Pored klupskih uspeha, Larkin je ostvario i brojna individualna priznanja – uvršten je među najznačajnije igrače Evrolige u poslednjih 25 godina, izabran je u drugu najbolju petorku Evrolige za sezonu 2020/21, dok je u sezoni 2021/22 bio član prve petorke takmičenja.