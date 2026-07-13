Kostov: Prioritet Liga šampiona, ali naravno da želimo da potvrdimo dominaciju u Srbiji

Nije Nair Tiknizjan jedini fudbaler Crvene zvezde koji je izašao pred kamere Meč TV-a u nedelju uveče posle prijateljske utakmice sa Zenitom u Sankt Peterburgu (1:3). Pažnju ruskih medija privukao je i mladi vezista naše reprezentacije Vasilije Kostov , koji je takođe izneo utiske posle poraza.

Ovo je bilo drugi put 18-godišnjem fudbaleru da gubi od Zenita. Pre godinu dana u Sankt Peterburgu je bilo 3:0 za ruskog šampiona, a i tada je isto kao juče Kostov ušao sa klupe.

Naravno da nije prijatno kada se izgubi utakmica, ali svakako je daleko važnije za Zvezdu ono što je čeka u petak, prvenstvena utakmica sa Mačvom, dok već sledeće nedelje crveno-beli započinju kvalifikacije za Ligu šampiona.

“Zaista smo uživali u još jednom dolasku u Sankt Peterburg. Što se tiče same utakmice sa Zenitom, to je bila naša poslednja provera pred početak nove sezone. Naravno, želeli smo da pobedimo, na to smo se fokusirali i radili vredno na terenu. Međutim, nažalost nismo uspeli da pobedimo”, kazao je Kostov.

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Mladi fudbaler je upitan da li je neki fudbaler najboljeg ruskog tima ostavio poseban utisak na njega.

“Nema poente da izdvajam bilo koga. Zenit je jak u svakom smislu, jer svi njegovi fudbaleri igraju na visokom nivou”.