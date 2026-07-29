BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

KOPENHAGEN – POLISIJA ŽITOMIR (tip 1, kvota 1,62) – početak 19.00

U prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, Polisija i Kopenhagen su na neutralnom terenu u slovačkim Košicama odigrali 3:3. Danski tim je veliki favorit na svom Parkenu. Tim Boa Svensona je za vikend na startu Superlige pobedio Lingbi na svom terenu sa 3:2. OVDE pročitajte kompletnu ponudu za ovaj meč.

SLOVAN BRATISLAVA – IBERIJA (tip 1, kvota 1,35) – početak 20.15

Slovački šampion je ceo posao obavio u prvom meču u Gruziji, slavio sa 2:0, pa će revanš verovatno biti formalnost za tim koji je ovog leta preuzeo nekadašnji as Mančester Sitija Jaja Ture.

GORNJIK – FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,50) – početak 20.00

Fener je i ovog leta „bombardovao” na evropskom tržištu, davao velike plate. Doveo je Engleza Mejsona Grinvuda iz Marselja i Holanđanina Nejtana Akea iz Mančester Sitija. U prvom meču u Istanbulu bilo je samo 1:0 za plavo-žute. Za tim iz Zabžea više ne igra nekadašnji nemački reprezentativac Lukas Podolski, koji je sada sportski direktor poljskog vicešampiona. Opširniju najavu pročitajte OVDE.

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LEH POZNANJ – ORHUS (tip 1, kvota 1,75) – početak 19.00

Tim iz Poznanja je razbio danskog prvaka u Orhusu sa čak 4:1 i na pragu je treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona. Teško će skandinavski tim napraviti čudo i pred punim tribinama u Poljskoj nadoknaditi tri pogotka minusa. Opširniju najavu meča pročitajte OVDE.

RAPID BEČ – SANTA KOLOMA (tip 1, kvota 1,10) – početak 20.30

Zeleno-beli iz Beča su u Andori dobili Santa Kolomu sa 3:1, pa je na pragu treće runde kvalifikacija za Ligu konferencije. Rapid je za vikend ubedljivo slavio i u Kupu Austrije protiv niželigaša Vinerbergera sa 3:0 i napravio dobru uvertiru pred start austrijske Bundeslige.



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