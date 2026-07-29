Adebajova poruka Lebronu: Razbiću te

Nakon što je Lebron Džejms zvanično doneo odluku da karijeru nastavi u Filadelfija 76ersima umesto povratka na Floridu, rukovodstvo i zvezde Majami Hita nastavljaju da grade budućnost tima oko novog tandem snova koji čine Janis Adetokunbo i Bem Adebajo.

Iako je povratak četvorostrukog šampiona bio velika želja mnogih, centar Hita Bem Adebajo izjavio je da nema nikakve ljutnje zbog takvog raspleta. U izjavi za The Miami Herald, Adebajo je istakao da je iskreno srećan zbog svog velikog prijatelja, sa kojim je izgradio neraskidivu vezu i osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu...

„Što se mene tiče, uvek treba da budete srećni zbog tuđe odluke. Izabrao je opciju za koju veruje da mu pruža najbolju šansu za pobedu, a ja sebe smatram njegovim dobrim prijateljem.”