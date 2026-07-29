Adebajova poruka Lebronu: Razbiću te
Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 12:25
Zvezda Majamija nije ljuta na Džejms posle odlaska u Filadelfiju
Nakon što je Lebron Džejms zvanično doneo odluku da karijeru nastavi u Filadelfija 76ersima umesto povratka na Floridu, rukovodstvo i zvezde Majami Hita nastavljaju da grade budućnost tima oko novog tandem snova koji čine Janis Adetokunbo i Bem Adebajo.
Iako je povratak četvorostrukog šampiona bio velika želja mnogih, centar Hita Bem Adebajo izjavio je da nema nikakve ljutnje zbog takvog raspleta. U izjavi za The Miami Herald, Adebajo je istakao da je iskreno srećan zbog svog velikog prijatelja, sa kojim je izgradio neraskidivu vezu i osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu...
„Što se mene tiče, uvek treba da budete srećni zbog tuđe odluke. Izabrao je opciju za koju veruje da mu pruža najbolju šansu za pobedu, a ja sebe smatram njegovim dobrim prijateljem.”
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Ipak, prijateljstvo van terena brzo će pasti u drugi plan kada nova sezona počne. Adebajo je uz osmeh otkrio i kakvu je privatnu poruku poslao 41-godišnjoj legendi svetske košarke.
„Kao što sam mu napisao u poruci, razbiću ga na terenu! Očekuje nas izuzetno uzbudljiva sezona. Istok se potpuno ispremetao i dobio novi izgled, tako da jedva čekam da sve počne.”
Lebron Džejms je tokom svoja četiri istorijska takmičarska ciklusa u dresu Majamija izborio isto toliko NBA finala, donevši klubu dve šampionske titule (2012. i 2013. godine) uz dve osvojene MVP nagrade. Sada će u dresu Siksersa biti jedan od glavnih rivala obnovljenom Majamiju predvođenom Janisom i Bamom.