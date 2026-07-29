Novak u oktobru igra u Rijadu
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 13:04
Srpski teniser jedan od šestorice učesnika na trodnevnoj egzibiciji
Siks Kings Slem, trodnevni egzibicioni turnir, i ove jeseni će biti na programu u Rijadu. Organizatori takmičenja objavili su da će se šest vrhunskih tenisera ove godine takmičiti u Rijadu od 21. do 24 oktobra, a među njima će biti i Novak Đoković.
Reč je o takmičenju koje će se održati po treći put, a na prva dva trijumfovao je svetski broj jedan, Italijan Janik Siner. On je u oba finala bio bolji od velikog rivala iz Španije, Karlosa Alkarasa.
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Samo jedna je razlika u odnosu na prošlu sezonu kada je reč o učesnicima. Umesto Grka Stefanosa Cicipasa na turniru će debitovati Australijanac Aleks de Minor, a ljubitelji tenisa će kao i u izdanju iz 2025. gledati Janika Sinera, Karlosa Alkarasa, Novaka Đokovića, Aleksandera Zvereva i Tejlora Frica.
Reč je o takmičenju koje je finansijski veoma isplativo za učesnike, za samo dva ili tri meča svaki učesnik postaje bogatiji za nekoliko miliona evra. Inače sponzor takmičenja je Investicioni fond Saudijske Arabije
"Rijad mi je vek priređivao fantastičan doček, sjajno je vratiti se tamo još jednom. Siks Kings Slem je postao specijalan događaj u teniskom kalendaru i radujem se što ću u oktobru ponovo igrati pred tim navijačima", poručio je Novak Đoković.
Janik Siner će pokušati da još jednom odbrani pehar.
"Srećan sam što ću ponovo doći u Rijad da branim titulu na Siks Kings Slemu. To je veliki događaj sa sjajnom atmosferom, ne mogu da dočekam da dođe oktobar i da takmičenje počne", poručio je Siner.
Inače, Saudijska Arabija je zemlja koja će počevši od 2028. organizovati deseti masters turnir u sezoni. Rijad je do sada organizovao dva WTA finala, dok se u Džedi od 2023. igraju Nekst Gen ATP finala.