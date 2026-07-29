Novak u oktobru igra u Rijadu

Siks Kings Slem, trodnevni egzibicioni turnir, i ove jeseni će biti na programu u Rijadu. Organizatori takmičenja objavili su da će se šest vrhunskih tenisera ove godine takmičiti u Rijadu od 21. do 24 oktobra, a među njima će biti i Novak Đoković.

Reč je o takmičenju koje će se održati po treći put, a na prva dva trijumfovao je svetski broj jedan, Italijan Janik Siner. On je u oba finala bio bolji od velikog rivala iz Španije, Karlosa Alkarasa.