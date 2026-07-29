Jaramaz će igrati Evrokup, ali ne i ABA ligu: Baltička zemlja nova destinacija

Počeo je prošlu sezonu Ognjen Jaramaz u ekipi Ilirije, u kojoj je bio jedan od najboljih skorera, te ga je brzo preuzeo drugi, znantno kvalitetniji slovenački klub – Cedevita Olimpija. Međutim, srpski košarkaš neće nastaviti sa igrama u ABA ligi, već se seli u Litvaniju, tačnije u ekipu Lijetkabelisa.

Sa litvanskom ekipom je potpisao jednogodišnji ugovor, objavio je klub na zvaničnom sajtu. Lijetkabelis će igrati u Evrokupu, te će Jaramaz nastaviti sa igrama u drugom po jačini evropskom takmičenju, u kom je nastupao i kao igrač Cedevite.