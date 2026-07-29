Jaramaz će igrati Evrokup, ali ne i ABA ligu: Baltička zemlja nova destinacija
Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 13:52
Srpski košarkaš potpisao jednogodišnju ugovor sa Lijetkabelisom, objavio je litvanski klub na zvaničnom sajtu
Počeo je prošlu sezonu Ognjen Jaramaz u ekipi Ilirije, u kojoj je bio jedan od najboljih skorera, te ga je brzo preuzeo drugi, znantno kvalitetniji slovenački klub – Cedevita Olimpija. Međutim, srpski košarkaš neće nastaviti sa igrama u ABA ligi, već se seli u Litvaniju, tačnije u ekipu Lijetkabelisa.
Sa litvanskom ekipom je potpisao jednogodišnji ugovor, objavio je klub na zvaničnom sajtu. Lijetkabelis će igrati u Evrokupu, te će Jaramaz nastaviti sa igrama u drugom po jačini evropskom takmičenju, u kom je nastupao i kao igrač Cedevite.
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Njegov novi klub se pohvalio činjenicom da srpski košarkaš ima pozamašno evroligaško iskustvo, na osnovu partija koje je pružao u Bajernu iz Minhena, Baskoniji i Partizan Mozzart Betu. Minule sezone, Jaramaz je prosečno beležio okruglo 11 poena i 5,5 asistencija u dresu Ilirije, dok mu je u Cedeviti uloga bila znatno manja, a samim tim je i prosek u ABA ligi opao na 5,3 poena.
Jaramaz je takođe igrao za Srbiju u novembarskom kvalifikacionom prozoru protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, a postigao je ukupno 20 poena na pomenute dve utakmice. Srpski košarkaš će u spetembru napuniti 31 godinu, a sa reprezentacijom Srbije uzrasta do 20 godina je svojevremeno osvojio dve medalje na evropskim prvenstvima, zlatnu i bronzanu.