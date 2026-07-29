Petar Stanić promenio agenta i spustio zahteve: Za 100.000 evra mesečne plate ide u Olimpijakos

Nije sve do novca. I nije sve do menadžerske provizije. Ima nešto, valjda, i do sportskih ambicija. Deluje da je Petar Stanić prevazišao sredinu, da je dao Ludogorecu sve što je mogao i da želi više. A to više mu nudi – Olimpijakos.

Ta priča traje sedmicama, ali nije realizovana jer su se u transfer upleli agenti koji su insistirali na uslovima koje grčki velikan nije hteo ili nije mogao da isprati. Navodno, radilo se o sumi od 140.000 evra na ime mesečne plate, a Stanićevi zastupnici su tražili da, osim toga, povremeni reprezentativac Srbije dobije i bonus od 100.000 evra samo za potpis za Atinjane.