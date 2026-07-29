Petar Stanić promenio agenta i spustio zahteve: Za 100.000 evra mesečne plate ide u Olimpijakos
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 12:13
Povremeni reprezentativac Srbije rešen da napusti Ludogorec
Nije sve do novca. I nije sve do menadžerske provizije. Ima nešto, valjda, i do sportskih ambicija. Deluje da je Petar Stanić prevazišao sredinu, da je dao Ludogorecu sve što je mogao i da želi više. A to više mu nudi – Olimpijakos.
Ta priča traje sedmicama, ali nije realizovana jer su se u transfer upleli agenti koji su insistirali na uslovima koje grčki velikan nije hteo ili nije mogao da isprati. Navodno, radilo se o sumi od 140.000 evra na ime mesečne plate, a Stanićevi zastupnici su tražili da, osim toga, povremeni reprezentativac Srbije dobije i bonus od 100.000 evra samo za potpis za Atinjane.
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Pošto je posao tapkao u mestu, Petar Stanić je, prema izveštajima iz Bugarske, rešio sve da preseče tako što je promenio zastupnike. A oni su promenili uslove u razgovorima sa Olimpijakosom i odjednom postali prihvatljivi za klub iz Pireja. U pitanju je plata od 100.000 evra svakog meseca, i to bez bonusa za potpis. To znači da bi nekadašnji vezista Železničara, Crvene zvezde i TSC-a po sezoni zarađivao 1.200.000 evra, što je već finansijski teret koji bi Grci mogli da podnesu.
Pošto je na relaciji klub-klub maltene sve definisano – transfer vredan oko 9.000.000 evra na ime obeštećenja – ostalo je samo da Stanić, posle 16 golova i 13 asistencija za Ludogorec, napusti Razgrad nakon revanša drugog kvalifikacionog kola za plasman u Ligu šampiona protiv Hapoela iz Tel Aviva (prvi meč dobili Izraelci sa 2:0).