Monći zove Jan Karla Simića u Španiju

Kupio ga je Al Itihad lani od Milana za 15.000.000 evra, dao mu godišnju platu od 5.000.000 evra, ali je 21-godišnjak rođen u nemačkom Nirtingenu odigrao tek nešto preko 1.100 minuta fudbala u svim takmičenjima. Procene su da bi mu nakon dolaska mladog stručnjaka Jensa Vizinga na kormilo minutaža dodatno opala, te povratak u Lige petice deluje primamljivo, iako Espanjol ne može da primiriše plati koju Srbin ima na Bliskom istoku.

Upravo zato, inicijalni model bi bila pozajmica sa pravom otkupa i katalonski klub upravo pregovara sa Al Itihadom o toj soluciji. Ukoliko se dve strane dogovore, Jan Karla bi u Barseloni dočekao Marko Dmitrović, jedan od šest Srba koji su do sada nastupali za Espanjol (Milan Smiljanić, Savo Milošević, Goran Milošević, Miodrag Anđelković i Goran Bogdanović).

Monći je od dolaska na El Prat popunio nekolicinu deficitarnih pozicija. Za 5.000.000 evra stigao je Aleks Kalatrava, ofanzivni vezista koji je kao fudbaler Kasteljona prošle sezone pravio dar-mar u Segundi (14 golova, osam asistencija), a na pozajmice iz Pari Sen Žermena i Barnlija stizali su defanzivni vezista Gabrijel Moskardo i levi bek Kvilindši Hartman.