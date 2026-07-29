Imali ste za Embapea, a sad ste se stisli: Monako traži mnogo više od 45.000.000 za svog bisera
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 13:25
Magnes Ahlijuš vredi 70.000.000 evra, poruka je iz Kneževine za Pariz, koju su preneli francuski mediji
Dvostruki uzastopni evropski šampion može da bude jedino ekipa koja se konstantno nadograđuje i razmišlja o napretku, a to je definitivno filozofija kojom se vodi Luis Enrike. Pari Sen Žermen je išao “back to back” u Ligi šampiona, ima jedan od najvećih ofanzivnih potencijala u Evropi, ali želi dodatno da ojača napad.
Kao što je već poznato, Sveci su digli ruke od Jana Diomandea koji se nalazi pred vratima Reala iz Madrida, a kao glavna opcija što se krilnih pozicija tiče u redovima francuskog šampiona ostao je Magnes Aklijuš. Međutim, ako je neko svestan platežnih sposobnosti Parižana to je onda Monako, koji je svojevremeno upravo novom-starom šampionu Starog kontinenta prodao Kilijana Embapea za vrtoglavih 180.000.000 evropskih novčanica, što je i dalje drugi najveći transfer u istoriji.
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Iz tog razloga, Kneževima ne pada na pamet da prihvate ponudu PSŽ-a od 45.000.000 evra, javlja renomirani L'Ekip. Umesto toga, čelnici Monaka su se pristojno zahvalili i sada mirno sede i čekaju povratak čelnika Svetaca sa podebljanom kovertom. Naravno, ne postoji nikakva garancija da će se tako nešto zaista desiti, mada uzimajući u obzir da je Parižanima zaista potrebno pojačanje na krilnim pozicijama nakon odustajanja od Diomandea, te neizvesnosti oko Bredlija Barkole koji bi vrlo lako mogao da napusti Park Prinčeva ovog leta, nije nerealno da se šeici na čelu francuskog giganta zalete “all in”.
Međutim, postoji i druga strana medalje. Kako je ovo već treća ponuda za Aklijuša koju Kneževi odbijaju, a prema navodima francuskih medija traže 70.000.000 evra, nije isključeno da čelni ljudi PSŽ-a ovaj potez protumače kao bezobrazluk i krenu zu potragu za drugim rešenjima na letnjoj pijaci. Francuski fudbaler ima ugovor sa Monakom do leta 2028. godine, a za Trikolore je odigrao deset mečeva do sada i postigao jedan gol. Bio je na spisku Didije Dešana na nedavno završenom Mundijalu na kom je Francuska ispala u polufinalu od Španije, a pre dve godine je igrao i na Olimpijskim Igrama.
Aklijuš je, inače, alžirskog porekla, a rođen je u predgrađu Pariza. Igrao je za Monako još u omladinskim kategorijama, a za B tim Kneževa je debitovao 2020. godine, a godinu dana kasnije je počeo da igra za prvi tim ove ekipe. Najbolje se snalazi na pozicijama desnog krila i ofanzivnog veznog,