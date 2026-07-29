Imali ste za Embapea, a sad ste se stisli: Monako traži mnogo više od 45.000.000 za svog bisera

Dvostruki uzastopni evropski šampion može da bude jedino ekipa koja se konstantno nadograđuje i razmišlja o napretku, a to je definitivno filozofija kojom se vodi Luis Enrike. Pari Sen Žermen je išao “back to back” u Ligi šampiona, ima jedan od najvećih ofanzivnih potencijala u Evropi, ali želi dodatno da ojača napad.

Kao što je već poznato, Sveci su digli ruke od Jana Diomandea koji se nalazi pred vratima Reala iz Madrida, a kao glavna opcija što se krilnih pozicija tiče u redovima francuskog šampiona ostao je Magnes Aklijuš. Međutim, ako je neko svestan platežnih sposobnosti Parižana to je onda Monako, koji je svojevremeno upravo novom-starom šampionu Starog kontinenta prodao Kilijana Embapea za vrtoglavih 180.000.000 evropskih novčanica, što je i dalje drugi najveći transfer u istoriji.