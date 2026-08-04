BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 13:53
Evo kome najviše verujete
Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta kladionice Mozzart.
Ovo je pet najigranijih parova dana:
Izabrane vesti
OLIMPIJAKOS - NEC NAJMEHEN (tip 1, kvota 1,55) - početak 20.00
Grčki predstavnik u kvalifikacijama za Ligu šampiona dočekuje holandski tim koji je nedavno angažovao Dušana Tadića. On će biti u kombinaciji da počne meč, ali ekipa iz Pireja koju sa klupe predvodi Španac Hose Luis Mendilibar je ipak favorit da na svom terenu ostvari prednost pred revanš naredne nedelje.
LEVSKI - KAIRAT (tip 1, kvota 1,65) - početak 19.30
Meč trećeg kola kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona donosi sudar dve ekipe koje su u veoma dobroj formi. Levski je bez poraza od 13. maja računajući i prijateljske mečeve, ima skor od devet pobeda i pet remija. Gosti su takođe jaki, od poslednjih deset, dobili su devet utakmica.
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DINAMO ZAGREB - KAUNO ŽALGIRIS (tip 1, kvota 1,15) - početak 20.00
Utisak je da Dinamo ima lakši zadatak u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, nego što je imao u prošlom kada su eliminisali švajcarski Tun. U svakom slučaju, izabranici trenera Marija Kovačevića su favoriti za trijumf u meču sa Litvancima koje sa klupe takođe predvodi hrvatski trener, Željko Sopić.
ŠAMROK - EGNATIJA (tip 1, kvota 1,95) - početak 21.00
Utakmica trećeg kola kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope. I jedni i drugi igraju u promenjivoj formi. Šamrok je u uvertiri za meč igrao 0:0 sa Drogedom u prvenstvu, dok Egnatija u dva meča nije uspela da pobedi ekipu Celja.
HAPOEL BER ŠEVA - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,75) - početak 19.30
Posle ubedljivih 9:0 u dvomeču sa Larnom, Crvenu zvezdu čeka veće iskušenje na putu ka plasmanu u Ligu šampiona. Ipak, srpski šampion je u daleko boljoj formi u odnosu na Izraelce na startu sezone. Hapoel je dobio jednu i izgubio tri od poslednje četiri utakmice, dok crveno-beli imaju četiri pobede u nizu uz samo jedan primljen gol i čak 17 postignutih.